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    川普怒了！限普廷2週內搞定烏克蘭 嗆聲：別想耍我

    美國總統川普。（美聯社）

    美國總統川普。（美聯社）

    2025/05/29 17:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普28日對俄羅斯總統普廷發出警告，對俄方近期在烏克蘭的暴力升級表示「非常失望」，並給予兩週時間採取明確行動，否則美方將採取「不同的回應措施」。

    美國政治新聞媒體《Politico》報導，川普在白宮回應記者提問時表示，美國推動俄烏和平的努力「進展順利」，但他同時質疑普廷是否真心參與談判，直言：「我們將在一週半到兩週內看出他是否只是在敷衍我們。」

    川普對俄羅斯近期轟炸造成平民死亡表達強烈不滿：「我很失望……當我看到飛彈射向城市，那可不行，我們不會允許這種事。」

    儘管上週雙方才剛完成一次戰俘交換，俄羅斯近幾週仍持續加強對烏克蘭的無人機與飛彈攻擊。

    過去曾公開讚賞普廷的川普，此次態度明顯轉趨強硬，此前更曾形容普廷「瘋狂」（CRAZY）且「玩火」。

    針對為何未立即對俄實施新制裁，川普解釋：「如果我認為接近達成協議，我不想因為制裁而搞砸它。」他同時強調，這場戰爭並非「他的戰爭」，而是當時的總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基與普廷的戰爭。俄羅斯於2022年初全面入侵烏克蘭，迄今已造成雙方數十萬軍人陣亡。

    聯合國28日發布報告指出，俄羅斯軍隊在烏克蘭赫爾松（Kherson）地區，系統性地對平民犯下戰爭罪行，突顯了衝突的殘酷性。

    報導指，川普設定的兩週期限，無疑將對後續談判走向構成壓力，但其最終是否會採取更強硬的具體措施，仍有待觀察。

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