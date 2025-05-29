炒熱台日觀光高峰會 虎航桃園-米子航線首航滿載

台灣虎航的桃園-米子定期航線在29日首航，虎航董事長黃世惠（右8）和鳥取縣知事平井伸治（左7）主持在米子機場舉行的首航儀式，鬼太郎和貓娘也上台合影。（記者林翠儀攝）

2025/05/29 19:57

〔駐日特派員林翠儀／鳥取29日報導〕配合29日起在日本鳥取縣舉辦的第16屆台日觀光高峰論壇，台灣虎航的桃園-米子定期航線在今天首航，虎航董事長黃世惠和鳥取縣知事平井伸治對於新航線的未來發展充滿期待，希望吸引更多喜愛鬼太郎和柯南的台灣漫畫迷造訪鳥取，也能讓日本山陰地區民眾訪台更為便利。

虎航在疫情結束後積極拓展日本航點，米子鬼太郎機場是虎航插旗日本的第22個航點，每週一和週五共兩班往返，原本預定本週五（30日）首航，配合台日觀光高峰論壇開幕提早一天舉行，今天首航180個機位滿載。

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黃世惠今天親自率隊抵達米子鬼太郎機場主持首航剪綵儀式，交通部觀光署署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏以及中華航空總經理陳漢銘等逾數十位航空旅遊業界代表亦搭乘此首航航班，鳥取縣知事平井伸治和米子市長伊木隆司等地方首長和議長等人致詞時均秀了好幾句台語，表達熱烈歡迎之意。

日本山陰地區指的是鳥取、島根兩縣，黃世惠說，桃園-米子航線是虎航在山陰地區的第一個點，她本人也是因為這次首航第一次造訪鳥取，鳥取有非常豐富的觀光資源，不管是美食還是景點都很吸引台灣人。尤其這裡是鬼太郎和柯南的故鄉，一定能吸引喜歡動漫的年輕人，這裡的溫泉和美食也能吸引年紀較大的長者，所以她對這條航線非常有信心，雖然目前一週只有兩班，但她相信在不久的將來應該會有增班的需求。

不過，她在致詞時也強調，為了讓航線能永續並壯大，也需要山陰地區的日本民眾多多搭乘前往台灣，經常將「平衡」互訪數掛在嘴上的葉菊蘭，在致詞時不免又要耳提面命一番。

事實上，山陰地區以往雖有直航台灣的包機航班，但因沒有定期航班，在地人想去台灣必須繞遠路，也降低了訪台意願，一位定居島根縣的台僑葉先生今天帶著妻兒搭上了首航回程班機，他在受訪時說，以往要飛回台灣必須先開車到岡山縣，光是去機場的時間就耗掉了兩個多小時，現在米子機場有直航飛機，從往家到米子機場只需40分鐘，這次剛好趕在端午節前夕開航，他很開心帶著家人搭首航班機返台過節。

台灣虎航桃園-米子航線29日首航班機在下午1點多滑進鳥取縣米子鬼太郎機場。（記者林翠儀攝）

鳥取縣知事平井伸治（左）任命虎航董事長黃世惠為「鳥取縣如虎添翼大使」。（記者林翠儀攝）

日本鳥取縣米子鬼太郎機場的彩繪玻璃呈現了鬼太郎漫畫中的各個角色。（記者林翠儀攝）

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