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    董軍不出席香格里拉對話 中國國防部：解放軍國防大學代表團參加

    中國國防部發言人張曉剛今天宣布，中方將由中國人民解放軍國防大學代表團參加今年新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）。至於國防部長董軍（見圖）為何不出席，他則以「沒有其他更多的訊息」作答。（歐新社資料照）

    中國國防部發言人張曉剛今天宣布，中方將由中國人民解放軍國防大學代表團參加今年新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）。至於國防部長董軍（見圖）為何不出席，他則以「沒有其他更多的訊息」作答。（歐新社資料照）

    2025/05/29 17:00

    〔中央社〕中國國防部發言人張曉剛今天宣布，中方將由中國人民解放軍國防大學代表團參加今年新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）。至於國防部長董軍為何不出席，他則以「沒有其他更多的訊息」作答。

    金融時報先前報導，董軍不會出席香格里拉對話。這打破了北京多年來由國防部長出席這項亞洲安全論壇的慣例，也正逢中共總書記習近平持續整肅共軍高層之際。

    中國國防部今天舉行例行記者會，張曉剛首先宣布由中國人民解放軍國防大學代表團與會的訊息。

    對於媒體進一步詢問，張曉剛表示，中方一貫積極參與具有建設性的各類對話公開，闡釋中方理念、倡議，與各方溝通交流，增信釋疑，加強合作，共同為推動構建人類命運共同體貢獻智慧。

    張曉剛指出，這次由中國人民解放軍國防大學代表團參會，將與各方深入交流，有效凝聚共識。

    至於董軍無法參會的理由以及是否會與美方代表團接觸，他稱，國防大學代表團已經到會，沒有其他更多的訊息。關於代表團與有關雙邊活動，中方會適時發布消息。

    張曉剛並說，中方重視中美兩軍關係，對雙方各層級溝通是開放的，希望美方確實尊重中方核心利益與重大關切，與中方相向而行，推動兩軍關係健康穩定發展。

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