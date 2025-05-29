中國煤炭研究報告出包！ 說明媒取得方式「擊殺骷髏可獲1-3個」

中國產業觀察網站上販售的《2023-2028 年中國煤炭行業競爭格局及發展趨勢預測報告》摘要中，被網友發現出現「收穫來自煤礦石以及擊殺凋靈骷髏獲得1-3個」、「有些村民可以以15個煤炭交換一個綠寶石」等遊戲攻略內容。（擷取自微博）

2025/05/29 17:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國產業觀察網站「觀知海內信息網」上販售的《2023-2028 年中國煤炭行業競爭格局及發展趨勢預測報告》摘要中，被網友發現出現「收穫來自煤礦石以及擊殺凋靈骷髏獲得1-3個」、「有些村民可以以15個煤炭交換一個綠寶石」等遊戲攻略內容，讓網友看了直呼離譜。

據查，該報告在內容摘要中的目錄寫道：「煤炭（coal）出自《Minecraft》，是可再生資源，收穫來自煤礦石以及擊殺凋靈骷髏獲得1-3個，可以使用任何鎬來挖取煤礦石。主要用途是作為燃料或製造火把，有些村民可以以15個煤炭交換一個綠寶石。」明顯目錄將現實的能源產業與遊戲設定混為一談。

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消息傳出後，引發網友譏諷，並質疑該報告是由AI創作。更有網友指出，根據遊戲《Minecraft》百科攻略，煤炭正確的描述應為「擊殺凋靈骷髏有1/3機率獲得1個」，報告中的相關說明亦屬錯誤。

根據中媒報導，發布該報告的網站「觀知海內信息網」客服回應，確實出現失誤，但否認使用AI進行創作。站方已修正錯誤，並針對名詞解釋部分進行修改。針對網友質疑使用AI編寫報告一事，客服表示該報告上傳時間為2022年9月，不可能使用AI創作，並表示：「不懂為什麼幾年前的報告鬧得這麼大。」

根據觀知海內信息網介紹，該網站由上海觀知海內信息諮詢有限公司管理營運。該公司致力於打造中國領先的產業諮詢機構，為企業中高層管理人員、企事業發展研究部門、銀行及個人投資者等，提供各行業豐富翔實的市場研究資料與商業競爭情報，服務範疇涵蓋機械、汽車等數十個行業。

目前該報告的內容摘要中已不見上述錯誤訊息，另外，該報告販售價格原價10800元人民幣（約新台幣4萬4725元），優惠價格7600元人民幣（約新台幣3萬1473元），英文版價格則爲4500美元（約新台幣13萬4204元），要價相當高昂。

有中國評論網站對此批評，這項低階錯誤不僅暴露出行研機構的專業性缺失，也透露出產業背後的浮躁與監管漏洞。這種常識性錯誤，堪比在汽車產業報告中引用《玩命關頭》的劇情作為產業分析依據，荒謬程度令人咋舌。而所謂 「觀知海內信息網」的官網資訊顯示，其業務覆蓋多個行業，很難不讓人質疑這樣的「草台班子」究竟產出了多少誤導市場的「垃圾報告」？

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