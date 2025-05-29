挑戰國際法 以色列宣布約旦河西岸增建22個屯墾區

以色列極右翼財政部長史莫崔克長期反對巴勒斯坦建國。（路透資料照）

2025/05/29 16:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列極右翼財政部長史莫崔克（Bezalel Smotrich）29日宣布，將在約旦河西岸新建22個屯墾區，此舉違反國際法，恐衝擊以巴和平進程。

《法新社》報導，史莫崔克在社群平台X上表示，此為「歷史性決定」，將在猶地亞與撒馬利亞（Judea and Samaria，以色列對西岸的稱呼）新建22個社區，重啟撒馬利亞北部定居活動，強化東部軸線，並稱「下一步：主權」。

請繼續往下閱讀...

西岸自1967年被以色列占領，聯合國長期視其屯墾區為非法，認為是阻礙以巴和平的主要障礙。目前西岸約有70萬以色列定居者，與330萬巴勒斯坦人共存，衝突頻發。

總理納坦雅胡的中間偏右派「聯合黨」（Likud）稱計畫為「世代僅見的決定」，由史莫崔克與國防部長卡茲（Israel Katz）主導，獲安全內閣批准。計畫包括在約旦邊境東部建4個社區，以提升國家安全與戰略控制，並公布地圖顯示22個屯墾區分佈。

此宣布時機敏感。法國與沙烏地阿拉伯下月將在紐約聯合國總部召開會議，推動以巴「兩國方案」（two-state solution）。美國特使魏科夫（Steve Witkoff）則於28日表示，對以色列與哈瑪斯在加薩停火的前景感到樂觀，並將提出新提案。斯莫特里奇的計畫恐為和平努力蒙上陰影。

史莫崔克長期反對巴勒斯坦建國，2024年11月曾稱2025年為西岸「主權年」，盼美國總統川普支持吞併計畫。巴勒斯坦自治政府警告，此舉違反國際法，將破壞和平根基。約旦外交部與以色列和平組織「現在和平」（Peace Now）也批評此計畫激化衝突，特別是自加薩戰爭以來，西岸定居活動已顯著增加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法