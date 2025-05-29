瑞士阿爾卑斯山冰河斷裂影片曝光 九成村落遭吞沒

瑞士阿爾卑斯山一大塊冰河於本週三突然崩裂，引發冰塊、泥土與岩石造成的土石流，重創位於瓦萊州（Valais Canton）南部的布拉滕（Blatten）村莊。（歐新社）

2025/05/29 15:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士阿爾卑斯山一大塊冰河於本週三突然崩裂，引發冰塊、泥土與岩石造成的土石流，重創位於瓦萊州（Valais Canton）南部的布拉滕（Blatten）村莊。當地約300名居民日前已接獲撤離命令，但災後仍傳出至少1人失蹤，另有多棟民宅被夷為平地，九成區域已被掩埋。

綜合外媒報導，此次災害發生於當地時間5月27日下午3時30分左右，無人機畫面清晰見證樺木冰河（Birch glacier）大片崩落，泥流如巨浪湧入山谷，現場塵煙漫天。瓦萊州州議員史蒂凡·甘澤（Stéphane Ganzer）接受瑞士廣播電視公司（SRF）訪問時指出，布拉滕約九成區域已被掩埋。

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布拉滕村長馬提亞斯·貝爾瓦爾德（Matthias Bellwald）表示，「難以想像的災難發生了」，但他仍對村莊未來充滿希望，強調「我們失去了家園，卻沒有失去心靈。大家將彼此支持，共度難關。」

當地政府已緊急請求瑞士軍隊災害救援部隊支援，中央政府官員也正趕赴現場協助災後重建。

根據政府工程師估算，覆蓋約900萬噸岩土的冰河崩裂前，每日約以8到11英尺（約2.4至3.4公尺）速度向山谷推進。布拉滕約有300名居民，19日接獲地質專家警告冰河不穩定後已進行撤離，未料災情仍慘重。

氣候變遷加劇冰河融化速度，加上高山凍土層逐漸解凍，導致山體結構不穩，增加土石流及崩塌風險。

瑞士自然災害防治負責人拉斐爾·馬約拉茲（Raphaël Mayoraz）警告，附近區域可能仍需進一步撤離。專家指出，若全球氣溫無法控制在工業化前水平以上1.5度以內，阿爾卑斯山冰河將在百年內逐漸消失。

瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）也於社群媒體發布災區照片，表達對失去家園的哀悼，並向布拉滕居民致上關懷。

???????? | Imágenes del colapso del glaciar Birch, en Suiza, que provocó avalanchas de hielo, nieve, agua y rocas.



La aldea de 300 habitantes fue evacuada previamente. pic.twitter.com/bHyQ6n9hht — Ronald Chavez （@ronaldecuador） May 28, 2025

Switzerland: Aerial view of Blatten village shows widespread destruction after a massive chunk of the Birch Glacier collapsed into the valley. The area had been evacuated days earlier, but one person is still missing.pic.twitter.com/ajX1WeqglC — Volcaholic ???? （@volcaholic1） May 28, 2025

無人機畫面清晰見證樺木冰河（Birch glacier）大片崩落，泥流如巨浪湧入山谷，現場塵煙漫天。（路透）

瑞士阿爾卑斯山一大塊冰河於本週三突然崩裂，引發冰塊、泥土與岩石造成的土石流，重創位於瓦萊州（Valais Canton）南部的布拉滕（Blatten）村莊。（路透）

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