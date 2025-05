瑞士阿爾卑斯山冰河斷裂影片曝光 九成村落遭吞沒

2025/05/29 15:17

〔即時新聞/綜合報導〕瑞士阿爾卑斯山一大塊冰河於本週三突然崩裂,引發冰塊、泥土與岩石造成的土石流,重創位於瓦萊州(Valais Canton)南部的布拉滕(Blatten)村莊。當地約300名居民日前已接獲撤離命令,但災後仍傳出至少1人失蹤,另有多棟民宅被夷為平地,九成區域已被掩埋。

綜合外媒報導,此次災害發生於當地時間5月27日下午3時30分左右,無人機畫面清晰見證樺木冰河(Birch glacier)大片崩落,泥流如巨浪湧入山谷,現場塵煙漫天。瓦萊州州議員史蒂凡·甘澤(Stéphane Ganzer)接受瑞士廣播電視公司(SRF)訪問時指出,布拉滕約九成區域已被掩埋。

布拉滕村長馬提亞斯·貝爾瓦爾德(Matthias Bellwald)表示,「難以想像的災難發生了」,但他仍對村莊未來充滿希望,強調「我們失去了家園,卻沒有失去心靈。大家將彼此支持,共度難關。」

當地政府已緊急請求瑞士軍隊災害救援部隊支援,中央政府官員也正趕赴現場協助災後重建。

根據政府工程師估算,覆蓋約900萬噸岩土的冰河崩裂前,每日約以8到11英尺(約2.4至3.4公尺)速度向山谷推進。布拉滕約有300名居民,19日接獲地質專家警告冰河不穩定後已進行撤離,未料災情仍慘重。

氣候變遷加劇冰河融化速度,加上高山凍土層逐漸解凍,導致山體結構不穩,增加土石流及崩塌風險。

瑞士自然災害防治負責人拉斐爾·馬約拉茲(Raphaël Mayoraz)警告,附近區域可能仍需進一步撤離。專家指出,若全球氣溫無法控制在工業化前水平以上1.5度以內,阿爾卑斯山冰河將在百年內逐漸消失。

瑞士總統凱勒蘇特(Karin Keller-Sutter)也於社群媒體發布災區照片,表達對失去家園的哀悼,並向布拉滕居民致上關懷。

