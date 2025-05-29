為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    瑞士阿爾卑斯山冰河斷裂影片曝光 九成村落遭吞沒

    瑞士阿爾卑斯山一大塊冰河於本週三突然崩裂，引發冰塊、泥土與岩石造成的土石流，重創位於瓦萊州（Valais Canton）南部的布拉滕（Blatten）村莊。（歐新社）

    瑞士阿爾卑斯山一大塊冰河於本週三突然崩裂，引發冰塊、泥土與岩石造成的土石流，重創位於瓦萊州（Valais Canton）南部的布拉滕（Blatten）村莊。（歐新社）

    2025/05/29 15:17

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞士阿爾卑斯山一大塊冰河於本週三突然崩裂，引發冰塊、泥土與岩石造成的土石流，重創位於瓦萊州（Valais Canton）南部的布拉滕（Blatten）村莊。當地約300名居民日前已接獲撤離命令，但災後仍傳出至少1人失蹤，另有多棟民宅被夷為平地，九成區域已被掩埋。

    綜合外媒報導，此次災害發生於當地時間5月27日下午3時30分左右，無人機畫面清晰見證樺木冰河（Birch glacier）大片崩落，泥流如巨浪湧入山谷，現場塵煙漫天。瓦萊州州議員史蒂凡·甘澤（Stéphane Ganzer）接受瑞士廣播電視公司（SRF）訪問時指出，布拉滕約九成區域已被掩埋。

    布拉滕村長馬提亞斯·貝爾瓦爾德（Matthias Bellwald）表示，「難以想像的災難發生了」，但他仍對村莊未來充滿希望，強調「我們失去了家園，卻沒有失去心靈。大家將彼此支持，共度難關。」

    當地政府已緊急請求瑞士軍隊災害救援部隊支援，中央政府官員也正趕赴現場協助災後重建。

    根據政府工程師估算，覆蓋約900萬噸岩土的冰河崩裂前，每日約以8到11英尺（約2.4至3.4公尺）速度向山谷推進。布拉滕約有300名居民，19日接獲地質專家警告冰河不穩定後已進行撤離，未料災情仍慘重。

    氣候變遷加劇冰河融化速度，加上高山凍土層逐漸解凍，導致山體結構不穩，增加土石流及崩塌風險。

    瑞士自然災害防治負責人拉斐爾·馬約拉茲（Raphaël Mayoraz）警告，附近區域可能仍需進一步撤離。專家指出，若全球氣溫無法控制在工業化前水平以上1.5度以內，阿爾卑斯山冰河將在百年內逐漸消失。

    瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）也於社群媒體發布災區照片，表達對失去家園的哀悼，並向布拉滕居民致上關懷。

    無人機畫面清晰見證樺木冰河（Birch glacier）大片崩落，泥流如巨浪湧入山谷，現場塵煙漫天。（路透）

    無人機畫面清晰見證樺木冰河（Birch glacier）大片崩落，泥流如巨浪湧入山谷，現場塵煙漫天。（路透）

    瑞士阿爾卑斯山一大塊冰河於本週三突然崩裂，引發冰塊、泥土與岩石造成的土石流，重創位於瓦萊州（Valais Canton）南部的布拉滕（Blatten）村莊。（路透）

    瑞士阿爾卑斯山一大塊冰河於本週三突然崩裂，引發冰塊、泥土與岩石造成的土石流，重創位於瓦萊州（Valais Canton）南部的布拉滕（Blatten）村莊。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播