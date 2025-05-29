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    銀河系驚現神秘「心跳」！每44分鐘爆發強烈X射線與無線電波

    圖為新發現的長週期暫現源ASKAP J1832-0911，這張廣域合成影像結合了X射線（圖中紫色標示天體）、無線電波及紅外線數據，呈現其在銀河系中的相對位置。（美聯社）

    圖為新發現的長週期暫現源ASKAP J1832-0911，這張廣域合成影像結合了X射線（圖中紫色標示天體）、無線電波及紅外線數據，呈現其在銀河系中的相對位置。（美聯社）

    2025/05/29 13:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕天文學家發現銀河系內一神秘天體「ASKAP J1832-0911」，距地球約1.5萬光年，每44分鐘發出約2分鐘的強烈無線電波與X射線閃光。此為「長週期暫現源」（Long-Period Transients, LPTs）首次觀測到X射線輻射，這類天體自2022年發現以來，數量不到12個，其本質與發光機制仍未解。

    據CNN報導，由澳洲科廷大學無線電天文研究所副講師安迪．王博士（Dr. Andy Wang）領軍，研究成果已刊於《自然》（Nature）。王博士表示：「X射線顯示其能量超乎預期，可能暗示劇烈天文事件。」

    美國航太總署（NASA）的錢卓拉X射線天文台（Chandra X-ray Observatory）意外捕捉到X射線訊號，與澳洲平方公里陣列探路者電波望遠鏡（Australian Square Kilometre Array Pathfinder, ASKAP）於2023年12月首次偵測的無線電波相呼應。2024年2月錄得極強脈衝，亮度在宇宙中僅30個天體可比，但至8月X射線已衰減殆盡。

    研究團隊初猜其為「磁星」（magnetar）或含「白矮星」（white dwarf）的雙星系統，但其多變特性難符既有模型。王博士稱：「這或許代表新物理現象。」相較之下，今年3月另一長週期暫現源被證實源於白矮星與紅矮星互動，伴隨可見光訊號，而「ASKAP J1832-0911」未見類似現象。團隊運用澳洲CSIRO的同調無線電天文學核心儀器（Coherent Radio Astronomy Core, CRACO），確認其44分鐘週期有別於快速旋轉的「脈衝星」（pulsars）。

    此發現結合美國、南非、印度等多國望遠鏡數據，澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）天文學家班尼斯特博士（Dr. Keith Bannister）比喻搜尋如「沙灘找五分錢」。西班牙太空科學研究所教授瑞亞（Dr. Nanda Rea）指出：「單一天體的發現暗示宇宙中或存更多未知物。」團隊計畫進一步觀測，探求其溫度與尺寸，解開這宇宙謎團。

    神秘天體「ASKAP J1832-0911」（黃色十字標示）合成影像，整合錢卓拉天文台（X射線）、MeerKAT望遠鏡（無線電波）及史匹哲望遠鏡（紅外線）的觀測數據。（美聯社）

    神秘天體「ASKAP J1832-0911」（黃色十字標示）合成影像，整合錢卓拉天文台（X射線）、MeerKAT望遠鏡（無線電波）及史匹哲望遠鏡（紅外線）的觀測數據。（美聯社）

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