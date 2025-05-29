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    收了又嫌？川普抱怨卡達贈送的波音747「太大」

    2月15日，卡達贈送的波音747停於佛羅里達州棕櫚灘國際機場停機坪，川普當日參觀該機。（法新社）

    2月15日，卡達贈送的波音747停於佛羅里達州棕櫚灘國際機場停機坪，川普當日參觀該機。（法新社）

    2025/05/29 12:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普接受卡達政府贈送的波音747-8飛機，計劃作為空軍一號的臨時替代，但他在5月28日於白宮橢圓形辦公室表示，這架飛機「實在太大了」，強調這是給美國空軍的禮物，而非個人福利。此言論引發爭議，因其被批評為不當接受外國禮物。

    《衛報》報導，這架價值約4億美元（約新台幣119.72億元）的波音747-8比現役空軍一號（波音747-200B）長約5.5公尺，此前於2月15日抵達佛羅里達州棕櫚灘國際機場時，川普曾親自參觀。

    卡達稱此為政府間交易，計劃在川普任期結束前移交給其總統圖書館基金會。然而，民主黨參議員布克（Cory Booker）與墨菲（Chris Murphy）批評此舉為「腐敗定義」及「極度違法」，指其違反憲法外國酬金條款，需國會批准。

    川普辯稱，這架飛機是對美國空軍的捐贈，節省建造新空軍一號的費用，並批評波音公司延遲交付2018年簽約的兩架新空軍一號（預計2027年交付，總成本超50億美元，約新台幣1496.5億元）。他表示，改裝成本雖高，但遠低於新造飛機。然而，航空專家估計，改裝需耗資數億至10億美元，且需數年完成，恐無法在川普任內完成，引發安全與倫理疑慮。

    共和黨參議員圖恩（John Thune）及克魯茲（Ted Cruz）警告，接受外國飛機存在監控風險，改裝需徹底檢查以達軍事標準。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）提出法案，禁止使用外國飛機作為空軍一號，並稱此為「史上最大外國賄賂」。卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）否認影響美國政策的意圖，強調這是盟友間正常交易。

    空軍一號為總統專用飛機，現役為1990年啟用的波音747-200B，具備核彈電磁脈衝防護與空中加油能力。卡達贈送的13年機齡飛機需加裝通訊與防禦系統，改裝成本高昂且耗時。

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