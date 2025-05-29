誤向北韓開火！ 南韓軍方緊急廣播解釋

一名駐守於首都圈附近京畿道楊州市的前線士兵，於本週三（28日）傍晚5時左右，在執行武器保養作業時，疑似操作失誤不慎開火。示意圖，圖為一名南韓士兵在楊州市參與反無人機演習。（路透）

2025/05/29 11:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部今（29）日證實，一名駐守於首都圈附近京畿道楊州市的前線士兵，於本週三（28日）傍晚5時左右，在執行武器保養作業時，疑似操作失誤，竟以K6重機槍誤朝北韓方向射出一發子彈。事件驚動軍方緊急透過廣播通報，所幸北韓方面未有異常軍事行動。

根據《韓聯社》報導，南韓軍方指出，誤射地點距離首爾僅約25公里的楊州市，涉事單位為「一般前哨（GOP）」部隊，一名士兵在例行操作過程中，不慎擊發K6機槍，事發後該單位立即通報上級，並透過廣播向北韓喊話表明是意外失誤，並非挑釁行為，試圖降低兩韓邊境情勢升溫的風險。

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南韓聯參發言人梁承寬在例行記者會中表示，在廣播解釋後，軍方尚未觀察到北韓有任何異常動向，目前已著手進行調查，並檢討相關操作規範。

這起誤射事件發生的時間點格外敏感，因為這已是不到一個月內的第二起類似事件。今年4月23日，另一名前線士兵也在江原道鐵原郡的非武裝地帶（DMZ）監視哨所，於武器維護期間誤開火，子彈甚至打穿防爆門、飛向北方，引發外界關切南韓軍紀與邊境安全控管。

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