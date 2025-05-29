羅馬尼亞空軍F-16再添翼 挪威二手戰機獲美同意抵達

羅馬尼亞空軍挪威採購F-16 16AM/BM Block 20 MLU「戰隼」戰鬥機。（圖：羅馬尼亞空軍）

2025/05/29 10:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕羅馬尼亞空軍擴編戰力，近期再獲兩架來自挪威的二手F-16「戰隼」（F-16 Fighting Falcon）戰機，並已在美國同意下飛抵羅國境內。此舉旨在強化該國空防實力及在北約組織（NATO）的角色，以因應日增的區域安全挑戰。這批新成員未來將進駐重要空軍基地，並逐步形成完整作戰能力，為羅國現代化空軍再添重要拼圖。

軍聞網站《Army Recognition》報導，這兩架新抵達的F-16戰機，已於5月22日飛抵羅馬尼亞的肯匹亞圖爾濟（Câmpia Turzii）空軍基地，將先用於訓練。未來，待另一處位於米哈伊爾·科格爾尼恰努（Mihail Kogălniceanu）的戰略空軍基地設施升級完成後，這批戰機將正式進駐該地，並編入第571戰鬥機中隊，屆時宣告具備完整作戰能力。

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這項軍購是羅馬尼亞與挪威政府間採購總計32架F-16AM/BM Block 20 MLU型戰機合約的一部分。值得注意的是，此批戰機的轉移包含全面的後勤支援與額外系統，均在美國政府的協調與許可下提供。此三方安排確保羅馬尼亞不僅獲得戰機平台，更能得到符合北約標準作戰所需的維護、訓練與互操作性框架。

所有從挪威轉移的F-16均處於完整作戰狀態，預計尚有至少10年操作壽命，將有效填補羅馬尼亞在獲得F-35等第五代戰機之前的空防過渡期。此舉不僅是機體轉移，更是北約盟國間能力與戰備的具體展現。

截至目前，32架戰機中已有18架運抵羅馬尼亞，其中16架已在肯匹亞圖爾濟第71空軍基地的第48戰鬥機中隊服役。AN/APG-66（V）2雷達強化偵追，模組化任務電腦（MMC）支援現代武器。戰機能兼容AIM-120 AMRAAM與AIM-9 Sidewinder等北約標準彈藥。MLU計畫確保機體未來十年戰備。

羅國空軍現代化還計劃購買32架F-35A閃電II（F-35A Lightning II）第五代戰機，預計2030年始交機，旨在替換F-16。F-35計畫含基建、訓練投資，展現羅國維持現代化、符北約標準空軍決心。

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