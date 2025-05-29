土耳其出土5000年碳化麵包 重現古法製作引發搶購熱潮

圖為在土耳其埃斯基謝希爾省（Eskisehir）考古發掘中出土的5000年歷史古麵包「庫魯歐巴」（Kulluoba bread）。（法新社）

2025/05/29 10:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其考古學家在中部庫魯歐巴（Kulluoba）遺址發掘出一塊距今超過五千年的碳化麵包，其後與當地麵包坊攜手復刻這款青銅時代的古老食品，吸引大量民眾排隊搶購，一嚐古人飲食風貌。

《法新社》報導，這塊直徑約12公分、形似鬆餅的圓形麵包，出土於安納托利亞地區的埃斯基謝希爾（Eskisehir）附近。挖掘計畫主持人圖爾克泰基（Murat Turkteki）表示：「這是目前考古發現中最古老的烘烤麵包之一，且保存狀況相當完整。」

請繼續往下閱讀...

他指出，過去挖掘多只能見到麵包碎屑，而這次能完整保留下來，是因麵包曾被燒焦後埋在西元前3300年一座新建房屋的門檻下方。他推測此舉可能與古人祈求豐收的儀式有關。

這塊麵包於2024年9月出土，並於近日起在埃斯基謝希爾考古博物館展出。當地市長烏奴賽（Ayşe Ünlüce）深受啟發，與考古團隊討論是否能重現這款史前麵包。

經過分析，古麵包的主要成分為粗磨艾默小麥（emmer wheat）與扁豆種子，並疑似使用某種植物葉片作為天然酵母。由於土耳其已無原生艾默小麥種子，市政府改以與其接近的卡維爾卡小麥（Kavilca wheat），搭配布格麥（bulgur）和扁豆重現古法。

在市政府支持下，平價麵包坊「人民麵包」（Halk Ekmek）每日手工製作300個「庫魯歐巴麵包」。該麵包重約300公克，售價50里拉（約新台幣38元），一上市便迅速售罄。麵包坊經理古勒（Serap Güler）表示：「這款低麩質、無防腐劑的麵包，結合古穀風味與現代健康概念，口感紮實又富營養。」

顧客庫魯（Suzan Kuru）說：「我特地趕來購買，深怕買不到，實在很好奇古人吃的麵包是什麼味道。」

考古學家薩里（Deniz Sari）指出，青銅時代的庫魯歐巴是個從事商業、農耕、手工藝及礦業的中型聚落，居民屬於西臺人（Hittites）之前的哈梯人（Hattians），但關於這一文明仍有許多未知。

這項發現不僅讓人重新認識古安納托利亞人的飲食習慣，也喚起對古老穀物的重視。市長烏奴賽強調，在當地日益嚴重的乾旱背景下，推動栽種更耐旱、耐病的卡維爾卡小麥，將是對氣候變遷的一種回應。「我們不能再一味仰賴需水量高的玉米和向日葵，祖先留下的智慧與土地上的遺產，正提醒我們該做出轉變。」

土耳其埃斯基謝希爾省（Eskisehir）依照5000年前古法重製的「庫魯歐巴麵包」（Kulluoba bread）。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法