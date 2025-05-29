美防長週末出席香格里拉對話 爭取盟友信任抗衡中國影響力

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（路透）

2025/05/29 09:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將於本週末在新加坡香格里拉對話上首次對亞洲防務領袖發表重要演說，試圖說服他們美國是比中國更值得信賴的區域夥伴。《路透》報導，美國官員透露，在川普政府對亞洲承諾備受質疑的背景下，赫格塞斯將於週六（5月31日）闡述其印太地區的國防政策願景。

香格里拉對話是亞洲首要安全論壇，預計將於5月31日至6月1日舉行，吸引全球國防部長、高級軍事與安全官員及外交人員參加，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於30日發表主題演講。一名美國高級國防官員表示，赫格塞斯將強調美國相較於中國共產黨的優勢，尤其趁中國國防部長董軍預計缺席之際，凸顯美國的角色。

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赫格塞斯自今年1月勉強獲參議院確認為國防部長以來，迅速推動川普的國安議程，包括開除多位高級將領，並因洩露敏感戰爭計畫而備受爭議。其近期對傳統盟友的強硬言論，如2月在北約總部警告歐洲勿將美國視為「冤大頭」，也引發亞洲盟友對其政策一致性的擔憂。專家指出，亞洲盟友尤其關注赫格塞斯是否延續3月訪問菲律賓與日本時的傳統盟友政策。

川普政府近期將亞洲空防系統轉移至中東的舉動也引發議論，此行動耗費73架C-17運輸機，顯示資源調配的優先級變化。美國參議院民主黨議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率領兩黨代表團參加論壇，批評赫格塞斯缺乏傳遞美國承諾的能力，僅因其在福斯新聞的表現而獲任命。

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