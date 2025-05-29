哈佛歸還百年奴隸照 15年法律戰落幕

自稱奴隸後代的拉尼爾（Tamara Lanier）於2019年3月20日在紐約哈佛俱樂部（Harvard Club）附近出席一場記者會。（美聯社）

2025/05/29 09:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕哈佛大學28日同意將一批拍攝於175年前、據信為最早期奴隸影像的照片，歸還給南卡羅來納州一座非裔美國人歷史博物館。此舉結束了奴隸後代塔瑪拉·拉尼爾（Tamara Lanier）長達15年的法律訴訟，她指認照片中人物為其高曾祖父倫提（Renty）及其女兒迪莉婭（Delia）。

《美聯社》報導，這批珍貴的銀版攝影照片（daguerreotypes）原由哈佛大學皮博迪考古學與民族學博物館收藏，將移交至南卡羅來納州的國際非裔美國人博物館。1850年照片拍攝時，倫提與迪莉婭正是在該州被奴役。

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拉尼爾的律師科斯科夫（Joshua Koskoff）稱此和解為美國被奴役者後代的歷史影像是「被掠奪的財產」，在「沒有尊嚴或同意的情況下被拍攝，並用來推廣種族主義的偽科學」。哈佛大學生物學後代摩爾也稱其先祖的行為是「極度種族主義的計畫」。

拉尼爾於2019年控告哈佛，指控校方非法保留並剝削這些影像。訴狀提及，阿格西為尋找所謂「純種」非洲奴隸而拍攝這些照片，倫提與迪莉婭被迫半裸從多角度拍攝，被視為「研究樣本」。儘管法院在2021年裁定照片所有權歸攝影師，但麻州最高法院承認哈佛在照片創作過程中的「共謀」，允許情感傷害索賠案繼續。

哈佛大學方面表示，校方「長期以來一直渴望將這些銀版照片交由另一家博物館或其他公共機構保管」，並稱「此次和解使我們能夠朝著這個目標邁進」。哈佛同時指出，儘管感謝拉尼爾女士引發了關於這些影像的重要討論，但校方尚未確認拉尼爾女士與照片中人物的親屬關係。

國際非裔美國人博物館執行長馬修斯（Tonya M. Matthews）稱哈佛的歸還是「等待了175年的時刻」。

哈佛生物學家阿格西（Louis Agassiz）的玄孫女摩爾（Susanna Moore，左）與自稱奴隸後代的拉尼爾（Tamara Lanier，右二），偕同律師28日在麻州波士頓萬豪長灣酒店慶祝和解。（美聯社）

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