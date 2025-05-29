世界最古老指紋？尼安德塔人鵝卵石或證藝術天賦

指紋或為一名成年尼安德塔男性所留下。（圖取自《考古與人類學科學》期刊）

2025/05/29 08:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕約4萬3千年前，西班牙中部一名尼安德塔人拾起一顆形狀奇特的花崗岩鵝卵石。其凹陷與輪廓彷彿一張拉長人臉，他或許因此受到啟發，用紅色顏料在類似鼻子的部位按下一枚指紋。這枚指紋現被視為世上最古老的完整人類指紋，而這塊石頭也可能是歐洲已知最早的可攜式藝術品。

據《衛報》報導，這項發現由西班牙考古學家、地質學家及警方鑑識專家組成的團隊歷經近三年研究揭曉，為我們理解尼安德塔人的感知與象徵思維提供新視角。2022年7月，研究團隊於塞哥維亞（Segovia）郊區聖拉薩羅岩棚（San Lázaro rock shelter）挖掘時，發現這顆約20公分長的鵝卵石。它既非工具，也無實用痕跡，其獨特外型立即引起注意。

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馬德里康普頓斯大學考古學家阿隆索（David Álvarez Alonso）表示：「這塊石頭形狀異常，帶有一枚赭紅色斑點，引人注目。我們直覺它像人臉，但科學需要更多證據來確認這是否為有意創作的象徵物件。」

為驗證紅點是否出自人為，團隊委請法醫單位鑑定。分析顯示該紅色顏料由氧化鐵與黏土礦物組成，並非岩棚內自然可得。警方鑑識專家證實，紅點為指尖按壓所致，指紋屬於人類，極可能來自成年男性。

阿隆索推測，這或與「面部辨識幻覺」（pareidolia，一種將無生命物體視為人臉的心理現象）有關，尼安德塔人或因察覺形似人臉的特徵而留下記號。他指出，若無這枚紅點，石頭的重要性難以界定，且顏料明顯來自洞穴外部，顯示這是一項有意為之的行為。

「這個紅點位於非常特定的位置，不可能是偶然。石頭無任何使用痕跡，也不是工具，為何會從河邊被帶入洞穴？更關鍵的是，這種赭石並不存在於附近地層，」他說。

研究刊登於《考古與人類學科學》期刊，進一步挑戰「僅有現代智人（Homo sapiens）具藝術創作能力」的傳統觀點。報告指出，尼安德塔人挑選特異形狀的鵝卵石，並以赭石標記，顯示他們具有象徵思維、想像力與意義投射的能力，這些皆是藝術表現的核心。

這顆鵝卵石或許是史前紀錄中最早的人臉抽象表現之一。阿隆索期盼此發現能重燃學界對「誰是最早藝術家」的辯論。他坦言，將尼安德塔人與藝術聯繫往往伴隨偏見，但他相信，當年有人從這顆石頭中看見了不凡並予以賦意。

阿隆索表示：「尼安德塔人本就是人類，沒理由認為他們看世界的方式與我們完全不同。儘管這塊石頭缺乏如壁畫那樣的大量對照範例，但它展現了他們具備與現代人類相似的象徵思維能力。」

這顆鵝卵石在挖掘完成前後的樣貌（圖A為挖掘中，圖B為挖掘後），其外觀略似一張人臉。（圖取自《考古與人類學科學》期刊）

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