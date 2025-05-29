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    山村9成被毀！瑞士阿爾卑斯冰川崩塌 專家：前所未見

    瑞士政府證實，阿爾卑斯山脈28日發生冰川斷裂，大量冰塊、泥漿和岩石傾瀉而下。（路透）

    瑞士政府證實，阿爾卑斯山脈28日發生冰川斷裂，大量冰塊、泥漿和岩石傾瀉而下。（路透）

    2025/05/29 09:44

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞士政府證實，阿爾卑斯山脈28日發生冰川斷裂，大量冰塊、泥漿和岩石傾瀉而下，覆蓋部分山體。本月稍早因岩石與永凍土崩塌撤離的村莊再遭掩埋，儘管全村300人與牛隻已全部撤離，仍導致1人失蹤。

    綜合媒體報導，瑞士國家廣播公司（SRF）播出的無人機空拍畫面顯示，大片泥濘和土壤完整覆蓋了瑞士瓦萊州（Kanton Valais）村莊布拉滕（Blatten）的部分區域，流經村莊的河流、周圍山谷兩側的林地也被波及。

    布拉滕村長貝爾瓦德（Matthias Bellwald）在記者會上表示，「我們失去了村莊，但心未離去。我們會互相支持，互相安慰。漫長黑夜過後，黎明終將來臨。」

    當地政府發言人埃貝納（Matthias Ebener）透露有1人失蹤，「數量驚人的土石轟然落入山谷」。

    瓦萊州南部地區安全負責人甘策爾（Stephane Ganzer）告訴瑞士媒體，「約90%的村莊已被覆蓋或摧毀，布拉滕發生了一場重大災難。」

    當地政府聲明指出，位於布拉滕村上方的伯奇冰川（Birch Glacier）有一大塊斷裂，引發山體滑坡（山崩），不僅覆蓋村莊，還掩埋附近隆扎（Lonza）河床，增加形成堰塞湖的可能性。甘策爾說：「情況有惡化風險。」

    本月19日，長年監測該地區的地質學家警告冰川不穩定，迫使布拉藤村300名居民緊急撤離家園。

    瑞士蘇黎世大學環境與氣候學教授哈格爾（Christian Huggel）表示，雖然布拉滕的災害有許多成因，但眾所周知，當地的永凍土層受到了阿爾卑斯山脈氣溫升高的影響，導致山體岩層失去穩定性。

    哈格爾強調，瑞士阿爾卑斯山近2個世紀發生的所有災害中，布拉滕遭受的破壞程度是前所未見的。

    瑞士瓦萊州官員證實，布拉滕村莊約9成區域已被覆蓋或摧毀。（歐新社）

    瑞士瓦萊州官員證實，布拉滕村莊約9成區域已被覆蓋或摧毀。（歐新社）

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