為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國驚傳高中生殺死老師！一刀刺中頸動脈 行凶原因竟是......

    河南「太康第一高級中學」近日傳出學生弒師案。圖為太康一高校景。（圖翻攝自「抖音百科」）

    河南「太康第一高級中學」近日傳出學生弒師案。圖為太康一高校景。（圖翻攝自「抖音百科」）

    2025/05/29 00:47

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省周口市下轄太康縣號稱規模最大的高中「太康第一高級中學（太康一高）」，近日傳出學生弒師案，原因竟是因為手機被老師沒收，讓外界大傻眼。可悲的是，相關消息在牆內明顯被降低熱度，避免更多人關注討論此事。

    根據《網易》報導，事發於本月26日，在太康一高任教的楊德才老師，午休時間在辦公室遭一名男學生持刀攻擊，刺中頸部動脈大失血，緊急送醫搶救仍不治。據悉，學生行兇原因是不滿楊師沒收他的手機，做案後逃離現場，警方獲報展開調查，可是官方至28日都未對外發布詳細通報，目前不清楚犯案學生是否有被逮捕。

    旅義華僑作家李穎28日在X平台分享此事，引發牆外網友討論，並表示目前這起案件在牆內被刻意降低消息熱度。不過還是有多名被楊師教過的學生，跳出來要替老師討公道，直言楊師是位盡責、照顧學生的好老師，如今卻因沒收手機遭殺害，讓人難以置信。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播