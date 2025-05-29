中國驚傳高中生殺死老師！一刀刺中頸動脈 行凶原因竟是......

河南「太康第一高級中學」近日傳出學生弒師案。圖為太康一高校景。（圖翻攝自「抖音百科」）

2025/05/29 00:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省周口市下轄太康縣號稱規模最大的高中「太康第一高級中學（太康一高）」，近日傳出學生弒師案，原因竟是因為手機被老師沒收，讓外界大傻眼。可悲的是，相關消息在牆內明顯被降低熱度，避免更多人關注討論此事。

根據《網易》報導，事發於本月26日，在太康一高任教的楊德才老師，午休時間在辦公室遭一名男學生持刀攻擊，刺中頸部動脈大失血，緊急送醫搶救仍不治。據悉，學生行兇原因是不滿楊師沒收他的手機，做案後逃離現場，警方獲報展開調查，可是官方至28日都未對外發布詳細通報，目前不清楚犯案學生是否有被逮捕。

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旅義華僑作家李穎28日在X平台分享此事，引發牆外網友討論，並表示目前這起案件在牆內被刻意降低消息熱度。不過還是有多名被楊師教過的學生，跳出來要替老師討公道，直言楊師是位盡責、照顧學生的好老師，如今卻因沒收手機遭殺害，讓人難以置信。

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