心碎！女子海灘曬日光浴 下秒慘被推土機輾死

義大利一名退休女老師在海邊散步曬日光浴時，不幸被推土機輾死。（圖擷取自raiplay）

2025/05/28 22:59

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利一名女子與丈夫近日到皮納雷拉迪切爾維亞海灘（Pinarella Beach）渡假，女子獨自一人前往海邊散步曬日光浴。丈夫始終等不到人回飯店，到現場後才發現妻子已被一輛推土機輾死，全案目前依過失致死罪送辦。

綜合外媒報導，這名義大利女子艾麗莎（Elisa Spadavecchia）是一位退休女教師，24日中午帶著一支手機便前往海邊，而他的丈夫因為一直等不到她返回飯店，電話也沒有接聽，最後透過iPhone定位，找到失聯的妻子。但此時妻子已經被推土機輾死。

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肇事的推土機駕駛表示，他當時正在做沙灘沙土整平作業，為之後游泳熱季提前做準備。在倒車轉向時因視線不佳，輾到該名女子。當地市長則指出，推土機駕駛違法施工，沙灘整平時間早已結束。但男子再度聲稱，當時因暴雨關係尚未完工，自己是在規定下入場。

女子丈夫氣憤表示，希望相關單位明察此事。據了解，該名肇事男子並沒有推土機的駕照，且過去有多起犯罪紀錄，包含吸毒成癮等。目前全案以過失致死罪移送法辦。

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