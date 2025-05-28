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    普廷開出烏俄停火條件？消息人士：北約不再東擴、取消經濟制裁

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    2025/05/28 20:13

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕3名俄羅斯消息人士今（28日）透露，關於烏俄停火談判，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）開出的條件包括，西方國家需以書面形式保證北約不再東擴，並撤銷對俄羅斯的制裁等等。

    《路透》報導，其中1名了解克里姆林宮高層想法的消息人士說：「普廷準備好達成和平，但不會是不惜一切代價。」

    這3名人士指出，普廷希望西方大國給出一份「書面」承諾，不再讓北約東擴，言下之意就是正式排除了烏克蘭、喬治亞、摩爾達維亞與其他前蘇聯加盟國，加入北約的可能性。

    3人補充說，普廷的要求還包括烏克蘭維持中立、取消部分西方制裁、解決俄國主權資產被西方國家凍結的問題，以及保護在烏克蘭的俄裔民眾。

    第1名消息人士強調，如果普廷意識到他無法照自己開出的條件達成和議，那他會尋求透過軍事勝利，讓烏克蘭人還有歐洲人見識「明天的和平會更加痛苦」。

    消息人士更威脅，如果普廷在戰場上看到了機會，那他就會把烏克蘭戰線推的更深，因為克里姆林宮相信，不管西方施加多少經濟制裁，這場仗俄國能繼續打個好幾年。

    至於領土問題，第2名消息人士表示，普廷目前在這類議題上不太願意妥協，他堅持他想要烏東4州領土的立場，「普廷的立場更強硬了」。

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