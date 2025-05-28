解放軍2027備戰攻台？英智庫：川普時代「非絕無可能」

2014年中國海軍參與聯合軍演，艦艇編隊在海上航行。（美聯社資料照）

2025/05/28 19:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）28日發布最新《亞太區域安全評估》報告指出，隨著川普重返白宮，美中之間的誤判與溝通不良風險增加，可能導致中國解放軍對台灣採取軍事行動的可能性升高。報告強調，雖然短期內大規模衝突的可能性仍低，但「並非不可能」。

該報告於新加坡香格里拉對話會前夕發布，指出美中關係因貿易、科技及台灣等議題，處於「21世紀以來最緊張」狀態，充斥「深層互不信任及缺乏對話機制」。報告提到，拜登政府時期雖恢復部分軍事對話，但在川普第二任期內，兩大強權的戰略方向恐難有顯著改變。

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報告指出，川普在首任期（2017-2021）推動印太戰略，認定中國的脅迫行為損及美國及其盟友利益。美方亦憂心中國軍事現代化缺乏透明度，包括核武庫擴張、軍民融合及新興雙用途技術的發展。據稱，習近平已命令解放軍在2027年前具備攻台能力，北京對台軍演升級，被視為可能採取「切香腸」（salami slicing）策略。

報告指出，北京視美國對台軍事支持為「圍堵戰略」，而美中之間有限且運用不足的溝通機制，進一步升高誤判風險。報告評估，台海大規模戰爭可能性雖低，但無法排除。川普政府幕僚與五角大廈料將繼續將亞太地區視為優先，美國仍將中國視為「近乎匹敵對手」（near-peer adversary）。

報告也提及中國、俄羅斯與北韓的合作關係對東北亞安全的影響。中國與俄羅斯自2003年8月至2024年7月共舉行102次聯合軍演，近四分之一集中於過去兩年。這種「三角聯盟」對美國及日本構成更大挑戰，日本因此調整國防策略，計畫將國防預算提升至GDP的2%，並發展「前傾拒止」（forward-leaning denial）策略，以反制中朝飛彈威脅。

報告還強調，亞洲國家因應安全情勢惡化及美中競爭加劇，正增購武器與國防研發。東南亞國家如印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南，國防採購與研發總支出在2022至2024年間，增約27億美元（約合新台幣808.11億元），達105億美元（約合新台幣3142.65億元），國防支出平均佔國內生產毛額（GDP）約1.5%。

報告分析，區域國家雖尋求國防自主，仍高度依賴進口關鍵武器，從潛艦、戰機到無人機、飛彈等，所以也積極拓展對外工業夥伴關係。

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