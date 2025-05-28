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    天降大禮！夫妻結婚紀念日當天買刮刮樂「爽中6000萬」

    美國一對夫婦在結婚紀念日當天買刮刮樂中了200萬美金（近台幣6000萬元）；示意圖。（美聯社）

    美國一對夫婦在結婚紀念日當天買刮刮樂中了200萬美金（近台幣6000萬元）；示意圖。（美聯社）

    2025/05/28 20:20

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「天上掉下來的結婚紀念日大禮！」美國密西根州一對夫婦在結婚紀念日當天買刮刮樂慶祝，刮中200萬元美金（近台幣6000萬），幸運中獎讓他們直呼，「這是結婚紀念日最好的驚喜」。

    《Fox8》報導指出，這對不具名的夫婦說，在結婚紀念日當天一起買了彩券，掃描時突然收到請他們去領獎的訊息，這才發現中了200萬。但實在太意外了，他們還特地請朋友再檢查一次。對於這段驚奇經歷，夫妻倆直呼，「看到螢幕上顯示200萬美元時就興奮到發抖，這是我們結婚紀念日最好的驚喜！」

    據了解，這對夫婦購買的刮刮樂「Diamonds&Gold」是在2024年3月推出，每張售價約20美元，玩家有機會贏得20美元（約新台幣598元）到200萬美元（約新台幣5977萬）不等的獎金。

    至於如何兌領，女子說，將一次領取130萬美元（約新台幣3885萬元）的獎金，他們會把這筆錢拿去買房和作為孩子上大學的學費，另一部分則用於投資理財。

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