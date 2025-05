捷克外交部召見中國大使 抗議敵意行為網攻

2025/05/28 18:31

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕捷克官員指出,捷克外交部今(28)日召見了中國駐捷克大使,表達對捷克外交部遭受網路攻擊的不滿,據信幕後黑手為中國國家級駭客組織APT31。

《法新社》報導,捷克外交部在聲明中指出,透過調查,他們「高度確信」與中國政府有關的駭客組織APT31為網路攻擊發起人。

捷克外交部長利帕夫斯基(Jan Lipavsky)也在X平台發文說:「我召見了中國大使,清楚表明這類敵意舉動會對我們的雙邊關係造成嚴重後果。」

捷克外交部說明,這場攻擊始於2022年,不過攻擊目標是部會的「其中一個非機密網路」。

捷克外交部補充說:「這種惡意行為......是由與(中國)國安部公然有關聯的網路間諜組織APT31所犯下。」

報導指出,捷克資訊安全局(BIS)在2024年的年度報告中,也點名中國是捷克的安全威脅。捷克資訊安全局稱:「可推斷中國大使館專注在獲取關於捷克政治局勢的資訊。」

China is interfering in our society – through manipulation, propaganda, and cyberattacks.

Like the recent one against @CzechMFA. We detected the attackers during the intrusion.

Our key security institutions responded, investigated thoroughly – and now we’re going public.

At the… pic.twitter.com/AvHTBGOthN