為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    捷克外交部召見中國大使 抗議敵意行為網攻

    捷克外交部遭中國駭客網攻，部長利帕夫斯基召見中國大使抗議。（歐新社）

    捷克外交部遭中國駭客網攻，部長利帕夫斯基召見中國大使抗議。（歐新社）

    2025/05/28 18:31

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克官員指出，捷克外交部今（28）日召見了中國駐捷克大使，表達對捷克外交部遭受網路攻擊的不滿，據信幕後黑手為中國國家級駭客組織APT31。

    《法新社》報導，捷克外交部在聲明中指出，透過調查，他們「高度確信」與中國政府有關的駭客組織APT31為網路攻擊發起人。

    捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）也在X平台發文說：「我召見了中國大使，清楚表明這類敵意舉動會對我們的雙邊關係造成嚴重後果。」

    捷克外交部說明，這場攻擊始於2022年，不過攻擊目標是部會的「其中一個非機密網路」。

    捷克外交部補充說：「這種惡意行為......是由與（中國）國安部公然有關聯的網路間諜組織APT31所犯下。」

    報導指出，捷克資訊安全局（BIS）在2024年的年度報告中，也點名中國是捷克的安全威脅。捷克資訊安全局稱：「可推斷中國大使館專注在獲取關於捷克政治局勢的資訊。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播