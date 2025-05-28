為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    首爾舊商業大樓突陷火海1傷 52消防車180人趕往支援

    南韓首爾市中心今（28）日下午發生嚴重火警，地點位於中區一棟老舊商業大樓，距離繁忙的乙支路世運商場、大林商場不遠。（擷取自臉書 남강우）

    南韓首爾市中心今（28）日下午發生嚴重火警，地點位於中區一棟老舊商業大樓，距離繁忙的乙支路世運商場、大林商場不遠。（擷取自臉書 남강우）

    2025/05/28 16:43

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市中心今（28）日下午發生嚴重火警，地點位於中區一棟老舊商業大樓，距離繁忙的乙支路世運商場、大林商場不遠。火勢一度猛烈，造成一人輕傷，緊急送醫治療，所幸並無生命危險。

    綜合南韓媒體報導，火警發生於當地時間下午3時25分左右，現場冒出大量濃煙，消防單位隨即趕赴現場搶救，並於下午4時37分升級至「第二級應變」，共出動52輛消防車與180名人力投入滅火行動。

    由於起火建築座落於商業設施密集區域，火勢控制一度困難，現場警消仍在持續灌救中。消防單位表示，商場林立導致救援難度增加，撲滅火勢尚需時間。

    火災也造成周邊交通嚴重受阻，乙支路四街至三街方向全線封閉，引發大規模交通壅塞。首爾中區區公所透過簡訊發布安全提醒，呼籲民眾盡量避免前往事故地點，並提醒附近居民緊閉門窗、外出時務必配戴口罩，以防吸入濃煙。

    目前起火原因仍在調查中，詳細損失與後續情況有待進一步釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播