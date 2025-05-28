首爾舊商業大樓突陷火海1傷 52消防車180人趕往支援

南韓首爾市中心今（28）日下午發生嚴重火警，地點位於中區一棟老舊商業大樓，距離繁忙的乙支路世運商場、大林商場不遠。（擷取自臉書 남강우）

2025/05/28 16:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市中心今（28）日下午發生嚴重火警，地點位於中區一棟老舊商業大樓，距離繁忙的乙支路世運商場、大林商場不遠。火勢一度猛烈，造成一人輕傷，緊急送醫治療，所幸並無生命危險。

綜合南韓媒體報導，火警發生於當地時間下午3時25分左右，現場冒出大量濃煙，消防單位隨即趕赴現場搶救，並於下午4時37分升級至「第二級應變」，共出動52輛消防車與180名人力投入滅火行動。

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由於起火建築座落於商業設施密集區域，火勢控制一度困難，現場警消仍在持續灌救中。消防單位表示，商場林立導致救援難度增加，撲滅火勢尚需時間。

火災也造成周邊交通嚴重受阻，乙支路四街至三街方向全線封閉，引發大規模交通壅塞。首爾中區區公所透過簡訊發布安全提醒，呼籲民眾盡量避免前往事故地點，並提醒附近居民緊閉門窗、外出時務必配戴口罩，以防吸入濃煙。

目前起火原因仍在調查中，詳細損失與後續情況有待進一步釐清。

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