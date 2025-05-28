伊朗司法部門2宣布 已處決一名以色列「摩薩德臥底」

伊朗過去執行死刑的資料照片。該國近期再度處決被控為以色列從事間諜活動的男子。（路透資料照）

2025/05/28 16:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗司法部門28日宣布，已處決一名被裁定為以色列情報與特殊使命局（Mossad，俗稱摩薩德）從事間諜活動的男子馬達尼（Pedram Madani）。他被控傳遞機密資訊、與摩薩德官員在海外會面，並收取非法資金。這是伊朗近期針對被控與以色列合作者執行死刑的最新案例。

《法新社》報導，根據伊朗司法部門的「米桑在線」（Mizan Online）網站消息，馬達尼在身份被識破、遭逮捕並完成所有刑事司法程序後，其死刑判決獲最高法院最終確認並執行。報導指出，馬達尼被控傳輸機密情報，並曾與摩薩德官員在海外（包括比利時布魯塞爾）會面。

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司法部門稱，馬達尼在2020至2021年間被捕前，曾前往伊朗官員所稱的「被佔領土」（指以色列）。他同時被裁定透過收受來自以色列的歐元及比特幣，「獲取非法財富」。

「米桑在線」補充道，馬達尼最終因「代表猶太復國主義政權情報機構（摩薩德）從事間諜活動」，被控「向神作戰」及「塵世腐敗」等罪名，遭判處死刑。

此案之前，伊朗已發生多起針對被控與以色列勾結人士的類似處決。今年四月，伊朗處決了蘭加內辛（Mohsen Langarneshin），指控他協助摩薩德於2022年在德黑蘭暗殺伊斯蘭革命衛隊上校霍代伊（Hassan Sayyad Khodaei）。當局稱蘭加內辛向摩薩德提供技術支援，並與以色列特工在海外見面。

伊朗並不承認以色列（官方稱其為「猶太復國主義政權」），並一再指責其宿敵以色列在伊朗境內從事秘密行動，包括對其核計畫的攻擊以及暗殺伊朗科學家。

近期，由於加薩戰爭仍在持續，這兩個區域對手之間的緊張關係已升級至直接交火。自1979年伊斯蘭革命以來，德黑蘭一直將支持巴勒斯坦事業作為其外交政策的核心支柱。

此前，伊朗四月間處決了蘭加內辛（Mohsen Langarneshin），指控他協助摩薩德於2022年在德黑蘭暗殺伊斯蘭革命衛隊軍官。（圖取自X平台）

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