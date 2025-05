美國8歲神童智商達159 夢想成為太空人

2025/05/28 15:08

歐祥義/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國僅8歲男童卡斯提洛(Landon Castillo)從小展現驚人學習能力,去年9月接受測試發現智商高達159,接續今年5月正式成為美國門薩協會一員,此為美國規模最大的高智商組織。

據《ABC7目擊者新聞》報導,卡斯提洛的父母、安德魯(Andrew)與珍妮佛(Jennifer)受訪透露,從兒子很小就發現學習能力很強,且擁有解決同齡孩子難以解決的難題的天賦。「不僅3歲已學會下西洋棋,甚至能在這麼小的年紀擊敗父母,他的數學能力同樣驚人,年幼時便能解出雙位數計算題」。

卡斯提洛去年9月接受智力測驗,隨後夫妻2人驚訝發現兒子的智商高達159,與著名物理學家愛因斯坦智商達160處於同一水平。

據了解,卡斯提洛今年5月正式成為美國門薩協會一員,這是美國歷史最悠久、規模最大的高智商組織。門薩青少年協調員邦德舒(Molly Bundschuh)說,該協會提供許多課外活動和全國性的學術計劃,幫助資優兒童發揮潛力。

卡斯提洛還獲選進入約翰霍普金斯大學資優青少年中心(Center for Talented Youth),該機構的校友包括諾貝爾物理獎得主里斯(Adam Riess)。

父親安德魯說,儘管兒子智力超群,但仍保有童趣,喜歡尋寶、搭火車,他的夢想是成為一名太空人。目前,一家人專注於支持卡斯提洛對學習的熱愛。

