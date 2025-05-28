美國8歲神童智商達159 夢想成為太空人

美國僅8歲男童卡斯提洛智商高達159。（圖擷自「@ABC7」X、本報合成）

2025/05/28 15:08

歐祥義／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國僅8歲男童卡斯提洛（Landon Castillo）從小展現驚人學習能力，去年9月接受測試發現智商高達159，接續今年5月正式成為美國門薩協會一員，此為美國規模最大的高智商組織。

據《ABC7目擊者新聞》報導，卡斯提洛的父母、安德魯（Andrew）與珍妮佛（Jennifer）受訪透露，從兒子很小就發現學習能力很強，且擁有解決同齡孩子難以解決的難題的天賦。「不僅3歲已學會下西洋棋，甚至能在這麼小的年紀擊敗父母，他的數學能力同樣驚人，年幼時便能解出雙位數計算題」。

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卡斯提洛去年9月接受智力測驗，隨後夫妻2人驚訝發現兒子的智商高達159，與著名物理學家愛因斯坦智商達160處於同一水平。

據了解，卡斯提洛今年5月正式成為美國門薩協會一員，這是美國歷史最悠久、規模最大的高智商組織。門薩青少年協調員邦德舒（Molly Bundschuh）說，該協會提供許多課外活動和全國性的學術計劃，幫助資優兒童發揮潛力。

卡斯提洛還獲選進入約翰霍普金斯大學資優青少年中心（Center for Talented Youth），該機構的校友包括諾貝爾物理獎得主里斯（Adam Riess）。

父親安德魯說，儘管兒子智力超群，但仍保有童趣，喜歡尋寶、搭火車，他的夢想是成為一名太空人。目前，一家人專注於支持卡斯提洛對學習的熱愛。

BRILLIANT! At 3 years old, Landon Castillo beat both his parents in chess and was doing double-digit math. When his parents tested his IQ, Landon scored 159 -- placing him in the same range as Albert Einstein. Now at 8 years old, Landon has been accepted into Mensa, the nation's… pic.twitter.com/3XBXuBKFVU — ABC7 Eyewitness News （@ABC7） May 27, 2025

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