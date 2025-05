美駐中大使卸任曝習近平為人！ 再爆遭設局內幕揭威權政體本質

美國前駐中國大使勃恩斯(Nicholas Burns)。(法新社)

2025/05/28 17:38

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國前駐中國大使勃恩斯(Nicholas Burns)近日卸任並回國接受Podcast訪談,針對他任內對中國領導人習近平的觀察以及曾遭中方刻意刁難的經歷,作出罕見且直言不諱的分享。他透露,他曾邀請一支來自美國的音樂團體到中國表演,卻在演出當天疑遭遇當局蓄意斷電,樂團離開後電力即恢復,擺明要讓他難堪。他事後向官方抗議,沒想到對方卻否認要他硬吞。這一刻,他才真正意識到這就是威權政體的本質。

勃恩斯日前在播客節目《Face-Off: The U.S. vs. China》接受《紐約時報》前北京分社社長裴若思(Jane Perlez)訪問。《Face-Off: The U.S. vs. China》是一個旨在深入探討中美兩國從曾經的合作夥伴轉變為當前的競爭對手過程的節目。台灣粉專「敏迪選讀」也在臉書上翻譯了兩人部分談話內容。

請繼續往下閱讀...

勃恩斯在節目提到中共官員跟其他國家的不同,他們幾乎不分享私人生活,尤其是中國以外的經驗。在談到中共官員的風格時,勃恩斯指出,美國人很愛分享自己來自哪個州、喜歡哪支球隊、曾去哪裡旅行。但中共官員很少聊私事,更別說被邀請去家裡吃飯、聊海外求學的經驗。

勃恩斯在節目中透露,自己在駐中期間與習近平進行十多次會面,深刻感受到對方對權力的掌控。他形容習近平是「自毛澤東以來最強勢的中國領導人」,幾乎全面主導中國共產黨、解放軍與政府運作。

「毫無疑問,他非常聰明,並且對於中美關係中的所有議題瞭若指掌。」勃恩斯指出,習近平並非外界嘲諷的空洞領袖,而是高度自信、資訊掌握力極強的統治者。勃恩斯還說:「我發現習近平主席非常了解情況,而且我認為他對權力工具、解放軍、財政部和人民銀行的控制程度比任何你熟悉的中國領導人都要高。」

訪談中,勃恩斯罕見提及任內遭中方惡意對待的事件。他曾邀請一支美國音樂團體到中國表演,卻在演出當天遭遇當局蓄意斷電,導致活動無法進行。翌日樂團離開後電力即恢復,擺明要讓自己難堪。對此,他正式向中方提出抗議,官方竟回答「大使先生,我想您搞錯了,您說的這些都沒有發生過」。勃恩斯說,這一刻,他才真正意識到這就是權威政體的本質,「他們否認事實,而且逼你接受他們的否認。」

這場事件只是他任內多次遭遇打壓的縮影。勃恩斯直言:「如果連『天空是不是藍色』這種事實都能被否認,那我們要怎麼建立正常的外交關係?」回顧三年任期,勃恩斯表示自己本就立場偏鷹派,如今更堅定認為應以更現實、更強硬的方式面對中國挑戰。「我去中國時是鷹派,現在回來,我更鷹了。」

目前,勃恩斯已從國務院退休,今年4月重返哈佛甘迺迪政府學院擔任教授。他的觀察與反思,為外界提供一窺中美關係幕後角力與中國內政運作的珍貴視角。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法