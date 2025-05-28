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    江南區結婚貴3倍！ 南韓婚禮平均花費約45萬元

    南韓首爾市江南區是重要商業中心，消費水準相當驚人。（彭博資料照）

    南韓首爾市江南區是重要商業中心，消費水準相當驚人。（彭博資料照）

    2025/05/28 14:21

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓消費者院（Korea Consumer Agency）28日首度發布婚禮開銷調查結果顯示，南韓婚禮平均花費2101萬韓元（約新台幣45萬元）；首爾市江南區婚禮平均費用則是東南部慶尚道的3倍之多。

    《韓聯社》報導，南韓消費者院針對該國14個地區共370家結婚禮堂、152家婚慶公司的4月簽約情況，進行了整體調查。

    結果顯示，南韓全國婚禮總費用平均為2101萬韓元。按地區來看，首爾江南以3409萬韓元（約新台幣75萬元）居首；慶尚道以1209萬韓元（約新台幣26萬元）最低。

    具體觀察，結婚禮堂定金的中位數為1555萬韓元（約新台幣33萬元）。其中，婚宴餐費佔比最大，每人餐費中位數為5.8萬韓元（約新台幣1200元），首爾江南同樣以8.5萬韓元（約新台幣1850萬元）居首；慶尚道以4.4萬韓元（約新台幣950元）最低。

    場地租賃費用方面，中位數為300萬韓元（約新台幣6.5萬元），首爾江南以700萬韓元（約新台幣15萬元）居首；光州和濟州均為100萬韓元（約新台幣2萬元）最便宜。

    此外，租借禮服、婚紗攝影和化妝等全方位服務方面，中位數為290萬韓元（約新台幣6萬元），各地區費用由高到低依序是全羅道、光州、釜山和首爾江南；仁川則最便宜。

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