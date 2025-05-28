日本米價高漲台灣米馳援！日媒認證：屬熱銷商品、吃不出差別

日本米價居高不下，台灣米相當受到歡迎。日本商場白米示意圖。（美聯社）

2025/05/28 14:40

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本米價持續高漲，不少民眾選擇改吃進口米，日媒前往商場觀察時，發現台灣米相當受到歡迎，而且很難和國產米吃出差別。

據《朝日新聞》報導，記者團本月20日前往連鎖超市FRESA（フレスタ）位於廣島縣西區的橫川本店，當天國產米5公斤包裝價格在5000日圓（約新台幣1034元）上下，日本政府釋出的儲備混合米5公斤則為3480日圓（約新台幣720元），台灣米則是4公斤裝3180日圓（約新台幣658元）。

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記者團在現場購買國產米和進口米進行比較，每公斤價格由高到低分別為廣島縣越光米1140日圓（約新台幣236元）、台灣米823日圓（約新台幣170元）、美國加州香米795日圓（約新台幣164元）、儲備混合米718日圓（約新台幣148元）。

這4種米煮好後，從外觀上看不出什麼區別，有記者在試吃時更把國產米和進口米搞混，《朝日新聞》直指味道上幾乎可以說是一模一樣。

據了解，由於儲備混合米的進貨量較少，在FRESA橫川本店上架時往往幾天內就會賣光，台灣米也賣得很快，差不多1週就銷售一空了。在其他店面當中，台灣米和加州香米同樣都屬於熱賣商品。

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