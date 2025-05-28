飛機一落地就站起來？土耳其出手整頓亂象 恐開罰2千元

飛機乘客，示意圖。（歐新社）

2025/05/28 15:01

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕搭飛機剛落地時，總會看到一堆人急著起身拿行李，明明機艙門還沒開，但走道上早已站滿爭先恐後的乘客。對於這種亂象，土耳其民航局（SHGM）近日宣布，凡是在飛機降落滑行期間、未等安全帶指示燈熄滅就站起來的乘客，恐將面臨高達2603土耳其里拉（約新台幣1993元）的罰款。

據《華盛頓郵報》報導 ，這項政策適用於所有飛往土耳其的航班，罰款可能高達2603里拉。土耳其民航局指出，許多乘客在飛機尚未完全停妥時便迫不及待起身、打開頭頂行李櫃，導致走道擁擠，影響安全與秩序。當局強調，乘客應配合機組人員指示，務必等到機艙門開啟，輪到自己所在排次下機時，才可離座走動。

請繼續往下閱讀...

土耳其民航局表示，航空公司有責任在飛機降落與滑行階段，提醒乘客全程繫好安全帶。若有違規行為，將依法通報主管機關並開罰。被列為違規的行為包括，在飛機尚未停穩前解開安全帶、站起來、打開頭頂行李櫃等。

雖然美國聯邦航空總署（FAA）也有類似規定，禁止安全帶燈號未熄時任意走動，但一旦燈號熄滅就不再受約束。相比之下，土耳其政府此舉應能更有效地維護下機秩序。禮儀專家則建議，在飛機停妥且安全帶燈號熄滅後，乘客若想活動筋骨，可在原座位稍作伸展，但應避免擁堵走道，也應讓前排乘客先行，除非有緊急轉機需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法