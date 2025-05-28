收到哈佛錄取卻陷焦慮 南韓留學機構要學生有延後一年入學準備

美國國土安全部22日宣布撤銷哈佛大學招收外國學生的資格，掀起軒然大波。（法新社）

2025/05/28 14:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普禁止哈佛大學招收國際學生風波前景未明，打亂正準備出國留學的學生和家長計畫，在南韓，有學生收到哈佛的錄取通知，卻陷入兩難，焦急諮詢接下來該怎麼辦，有留學機構建議學生做好延後一年入學的準備。

南韓《韓民族日報》報導，川普政府撤銷哈佛大學招收國際留學生資格，儘管法院已裁決暫停執行禁令，使留學之路得以暫時重啟，外籍學生和家長們仍對於在美求學的前景陷入焦慮。

南韓從事海外留學業務有36年經驗的「海外留學公司」代表朴正元表示，「（美國政府將留學生驅逐出境）這種情況還是第一次遇到，實在令人錯愕。」

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南韓業內普遍認為，川普政府與哈佛大學的法律紛爭很可能演變為一場持久戰，各留學機構正密切關注局勢走向。首爾江南區一家留學機構負責人說：「哈佛大學似乎不會向川普政府低頭，但目前只能先靜觀其變。」

這名負責人還透露，「雖然事態不太可能發展到最壞的程度，但被哈佛錄取的學生已收到學校通知，建議他們了解目前形勢，並提前做好延遲一年入學的準備。」

其他準備赴美留學的南韓學生也擔憂，此次美國政府的舉措可能不會止步於哈佛大學，還可能波及其他院校。

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