前空姐淪運毒工具？百磅「人骨毒品」闖關斯里蘭卡恐囚25年

涉嫌運毒的前空服員夏洛特·梅·李（Charlotte May Lee）。據其律師聲稱，她先前在泰國工作，因簽證即將到期才飛往斯里蘭卡。 （圖: Instagram/@charlottemaylee）

2025/05/28 14:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國21歲前空服員夏洛特·梅·李（Charlotte May Lee）本月稍早在斯里蘭卡首都可倫坡的班達拉奈克國際機場遭逮捕，行李中被查獲逾100磅（約45公斤）俗稱「庫許」（kush）的新型致命合成毒品，該毒品據傳含有人骨成分，源自西非，僅在非洲獅子山共和國每週就奪命數十人。李若罪成，恐面臨最高25年徒刑。

來自倫敦南部的李透過律師佩雷拉（Sampath Perera）向英國廣播公司（BBC）表示，這批黑市價值約3300萬美元（約新台幣9896萬元）的毒品是他人不知情下放入她行李箱內。她目前被羈押於可倫坡北部一處條件惡劣的監獄，需睡水泥地，但已與家人取得聯繫。

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斯里蘭卡當局表示，5月12日查獲的這批毒品是該國史上最大宗「庫許」走私案。海關官員還與毒品合照留影。李的律師指出，她先前在泰國工作，因簽證即將到期被迫離境，遂飛往斯里蘭卡暫停留約3小時，以等待泰國簽證續簽。

李在獄中接受《每日郵報》訪問時稱：「我從未見過那些毒品，當機場人員攔下我時，我完全沒料到，以為行李裡裝的都是我的東西。」她並暗示知道是誰「栽贓」，但未具名：「一定是在那時候被放進去的，我知道是誰幹的。」

「庫許」（Kush）毒品是一種源於西非的新型合成毒品，具有高度成癮性和致命危險性。該毒品在年輕男性間流行，使用者可能走路時昏睡、突然昏倒，甚至誤闖車道。據報成分複雜，可能包含大麻、芬太尼，甚至傳聞有人類骨骸粉末，獅子山共和國因此出現盜墓事件。該國總統比奧（Julius Maada Bio）去年宣布因「庫許」濫用進入國家緊急狀態，並加強墓地警戒。他痛批此毒為「死亡陷阱」，對國家構成「生存危機」。

巧合的是，另一名英國女子貝拉·卡利（Bella Culley）亦在5月10日於前蘇聯國家喬治亞（Georgia）被捕。來自英格蘭東北部杜倫郡（County Durham）的她，被控從阿拉伯聯合大公國飛抵特比利西（Tbilisi）時，行李中藏有超過13.6公斤的大麻與大麻脂。喬治亞內政部指出，卡利涉非法大量購買、儲存並走私毒品。

斯里蘭卡當局警告，從曼谷飛抵的毒品案件激增。「我們是根據特徵分析逮捕李女的，幾乎同時間有另一名乘客也從曼谷出發，在其他國家被捕，」一名斯國資深海關官員向BBC表示。他補充，這波毒品走私是「棘手的禍害」。

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斯里蘭卡警方查獲的「庫許」（kush）毒品。這批毒品重逾百磅，黑市價值估計達330萬美元，是斯里蘭卡史上最大宗的同類毒品案。（（圖： Sri Lanka Police）

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