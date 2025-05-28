哈佛學生集體抗議川普政府 怒吼「沒有國際學生就不是哈佛」

美國哈佛大學今日舉行抗議川普政府的示威活動，一同聲援國際學生，（彭博）

2025/05/28 13:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學今日爆發示威活動，數百名學生、教師與家長齊聚校園，抗議川普政府取消該校接納國際學生資格的政策。示威者強調，國際學生是哈佛不可或缺的一部分，並為許多因擔憂報復而噤聲的外籍生發聲。

綜合外媒報導，川普政府以哈佛校園內出現暴力言論與反猶太主義為由，撤銷該校招收國際學生的權利。根據規定，目前在校的國際學生若未轉學至其他院校，恐面臨失去合法居留身分的危機。消息一出，引發師生強烈不滿。

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今日約有300人集會聲援國際學生，高喊「沒有國際學生，哈佛就不是哈佛」口號。與會的政治學教授萊恩（Ryan Enos）直指，川普政府此舉已嚴重衝擊學術自由與全球學者赴美意願，「我曾聽外國教授說：『我們鼓勵優秀學生去美國』，但如今我們還能這樣說嗎？」

哈佛擁有約6800名國際學生，由於害怕面臨被驅逐出境的風險，不少人並未現身示威，改由其他同學朗讀他們的聲明，「我擔心秋天是否還能回到這裡」等。另外，對於川普政府考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，一名學生批評此舉形同以意識形態篩選學生。

唯一親自上台發聲的國際學生來自瑞典，他語氣沉重表示，自己一直活在無法畢業及出席畢業典禮的恐懼中，「當一個人多看我幾秒鐘，我的心跳就會開始加速，因為擔心對方可能是美國移民及海關執法局（ICE）的探員要來逮捕我」。他強調，「我們絕對不能妥協，若我們屈服一次，就會面對更多次的打壓」。

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