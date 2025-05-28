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    太愛！ 女子刺青紅牛飲料罐條碼 成功掃描自助結帳機

    瑞士22歲女子因熱愛紅牛能量飲料，選擇將紅牛一罐250毫升的能量飲料條碼刺在手臂上，甚至成功在超市自助結帳機掃描使用。（圖擷自「mycringe.shit」Tiktok、本報合成）

    瑞士22歲女子因熱愛紅牛能量飲料，選擇將紅牛一罐250毫升的能量飲料條碼刺在手臂上，甚至成功在超市自助結帳機掃描使用。（圖擷自「mycringe.shit」Tiktok、本報合成）

    2025/05/28 15:06

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞士22歲女子因熱愛紅牛能量飲料，選擇將紅牛一罐250毫升的能量飲料條碼刺在手臂上，甚至成功在超市自助結帳機掃描使用，影片上傳至Tiktok曝光後迅速爆紅，迄今超過880萬觀看次數。

    綜合外媒報導，22歲女子露（Dew）19日於Tiktok發布影片，內容可見露將手臂靠近自助結帳機的掃描器，隨即「嗶」一聲響起，螢幕顯示收費一罐250毫升的紅牛能量飲料，讓她興奮地指著螢幕歡呼，「真的可以用！」

    許多網友看到影片後紛紛留言，有人大讚「天才」、「我要去刺巧克力條碼」、「這才是真藝術」、「可惜的是，在某個時候它會停止能用，因為線條會擴大，而且它需要非常準確」，更引來紅牛德國官方帳戶於留言區大讚這項創舉。

    露近日受訪透露，她原本只是想刺一個有趣的條碼圖案，一度考慮刺「花椰菜」，後來忽然「想到『能量』，就決定是紅牛。」這個條碼刺青還加小蟲，形似小蟲正在啃咬條碼，整體設計既有趣又具創意，刺青總共花費達600多美元。露笑說，刺青師一開始也不認為這條碼能真正運作，不過她隔天嘗試掃描，發現可以使用，「我太高興了！」

    不過，也有部分網友提出疑問「如果紅牛未來更換條碼怎麼辦？」對此，露回應「不在乎」，主要是為了好玩，條碼能成功掃描只是意外驚喜。

    @mycringe.shit chomp chomp working redbull barcode （Switzerland） @Red Bull @Red Bull Switzerland #tattoo #fyp #dumb #redbull ♬ няняняняняняняняняня - не я

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