《大白鯊》上映50週年 男子環「游」電影拍攝地呼籲保育鯊魚

英國一名男子為了喚起民眾對鯊魚保育的意識，環游《大白鯊》的拍攝地美國馬莎葡萄園島。（美聯社）

2025/05/28 13:29

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕電影《大白鯊》已上映50週年，恐怖形象深植人心。英國一名男子為了改變大家的認知，喚起對鯊魚保育的意識，計畫環「游」《大白鯊》的拍攝地美國馬莎葡萄園島（Martha's Vineyard）。經過12天努力後，他於前（26）日達成目標，成為第一個環「游」馬莎葡萄園島的人，完成約60英里（約97公里）的挑戰。

據《美國全國公共電台》（NPR）報導，今年55歲的長泳運動員普格（Lewis Pugh）於15日開始這項挑戰，每天在約華氏47度（約攝氏8度）的水中游泳數小時，他表示，希望改變大眾的看法，鼓勵保育鯊魚，因為這個物種並不像電影中的嗜血好鬥，呼籲民眾應與鯊魚和平相處。

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普格指出，這次的挑戰是他近40年的職業生涯中最艱困的一次，冰冷的海水、惡劣的天氣持續打擊著信心，有時候甚至還會迷失方向，懷疑自己的判斷是否正確，並且還有想不到的意外發生，在開始行動前，附近的楠塔基特島﹙Nantu cket﹚被發現有鯊魚出沒，為此請來了安全人員乘坐輕艇陪同，由安全人員手持可釋放微弱電場的「鯊魚盾」，以攻擊性較弱的方式驅逐鯊魚。

根據美國科學促進會（American Association for the Advancement of Science，AAAS）提供的數據，全球每天有約28萬條鯊魚被捕殺。普格認為，鯊魚保育是保護海洋生態拼圖中最重要的部分，鯊魚數量的驟減會導致生態滅絕。結束了游泳的活動行程後，他在來打算前往紐約，與當地的相關人士討論鯊魚保護問題。

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