《大白鯊》上映50週年 男子環「游」電影拍攝地呼籲保育鯊魚

英國一名男子為了喚起民眾對鯊魚保育的意識,環游《大白鯊》的拍攝地美國馬莎葡萄園島。(美聯社)

2025/05/28 13:29

劉家凱/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕電影《大白鯊》已上映50週年,恐怖形象深植人心。英國一名男子為了改變大家的認知,喚起對鯊魚保育的意識,計畫環「游」《大白鯊》的拍攝地美國馬莎葡萄園島(Martha's Vineyard)。經過12天努力後,他於前(26)日達成目標,成為第一個環「游」馬莎葡萄園島的人,完成約60英里(約97公里)的挑戰。

據《美國全國公共電台》(NPR)報導,今年55歲的長泳運動員普格(Lewis Pugh)於15日開始這項挑戰,每天在約華氏47度(約攝氏8度)的水中游泳數小時,他表示,希望改變大眾的看法,鼓勵保育鯊魚,因為這個物種並不像電影中的嗜血好鬥,呼籲民眾應與鯊魚和平相處。

普格指出,這次的挑戰是他近40年的職業生涯中最艱困的一次,冰冷的海水、惡劣的天氣持續打擊著信心,有時候甚至還會迷失方向,懷疑自己的判斷是否正確,並且還有想不到的意外發生,在開始行動前,附近的楠塔基特島﹙Nantu cket﹚被發現有鯊魚出沒,為此請來了安全人員乘坐輕艇陪同,由安全人員手持可釋放微弱電場的「鯊魚盾」,以攻擊性較弱的方式驅逐鯊魚。

根據美國科學促進會(American Association for the Advancement of Science,AAAS)提供的數據,全球每天有約28萬條鯊魚被捕殺。普格認為,鯊魚保育是保護海洋生態拼圖中最重要的部分,鯊魚數量的驟減會導致生態滅絕。結束了游泳的活動行程後,他在來打算前往紐約,與當地的相關人士討論鯊魚保護問題。

