英國駐美大使：英中關係回不去十年前光景

英國駐美國大使曼德森27日表示，與中國的關係「不太可能回到十年前的狀態」。（法新社資料照）

2025/05/28 13:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國駐美國大使曼德森（Peter Mandelson）27日表示，與中國的關係「不太可能回到十年前的狀態」。

據《彭博》報導，英國駐美國大使曼德森（Peter Mandelson）27日在華府一場活動上表示，美國及其跨大西洋盟友必須建立科技夥伴關係，並贏得人工智慧（AI）競賽，因為中國正穩步推進相關技術發展。

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曼德森警告，如果中國繼續在人工智慧和其他關鍵技術上取得領先，將產生嚴重後果，「他們所做的事情不僅對自己的國家產生影響，還同時對全球產生影響」。

曼德森稱，「在這個世界上，我最擔心的就是中國在科技主導地位的競賽中獲勝」。

曼德森還說，當前的英中關係不太可能回到十年前卡麥隆（David Cameron）時期的「黃金時代」。2010至2016年，時任首相卡麥隆積極推動英中關係，並曾邀請中國國家主席習近平訪問英國。

自那以後，香港民主抗議活動爆發、中國支持俄羅斯入侵烏克蘭，及中國涉嫌對英國發動網路攻擊和間諜活動，均造成倫敦與北京的關係日益惡化。

曼德森也提醒，儘管英國與歐盟正加強合作、共同抵制川普政府的關稅行動，但在與中國建立更緊密聯繫時，仍應「抱持更加懷疑的態度」。

在被任命為大使前，曼德森曾批評前保守黨政府處理中英關係表現失當，並呼籲緩和兩國關係。他也是英國最具影響力的諮詢機構之一「Global Counsel」的聯合創始人，該公司近年在中國事務方面影響力日增。

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