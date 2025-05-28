英王罕見赴加國會演說 挺身暗批川普「併吞」狂言

英國國王查爾斯三世27日於加拿大國會發表「御座致辭」。（美聯社）

2025/05/28 11:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國王查爾斯三世（King Charles III）27日於加拿大國會發表演說，直指在當今世界空前險惡的背景下，加拿大正遭遇前所未有的挑戰。此番演說普遍被視為在美國總統川普揚言併吞的威脅下，對加拿大表達堅定支持。

加拿大為大英國協成員國，英王亦為其國家元首。由於川普多次暗示加拿大應成為美國的第51個州，加拿大總理卡尼（Mark Carney）因此邀請查爾斯三世發表「御座致辭」（speech from the throne），闡述自由黨政府在新會期中的施政重點。

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《美聯社》報導，查爾斯三世以加拿大官方語言之一的法語表示：「我們必須面對現實：自第二次世界大戰以來，我們的世界從未如此危險與不穩定。加拿大正遭遇我們有生以來前所未見的挑戰。」他更指出，「許多加拿大人對周遭急劇變化的世界感到焦慮與擔憂。」國王重申加拿大的主權，稱「真正的北方確實強大且自由。」

由君主在加拿大發表御座致辭實屬罕見。查爾斯三世的母親、已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）曾兩度為之。國王特別提到，距離他母親首次主持國會開幕已近70年。此次訪問是查爾斯三世作為國王的首次加拿大之行，也是他個人的第20次訪問。

御座致辭並非由國王或其英國顧問撰寫，查爾斯三世作為無黨派國家元首，宣讀由加拿大政府準備的講稿，但可加入個人評論。查爾斯三世強調，保護法語及魁北克文化是政府的優先要務。他亦提及加拿大政府將透過對軍隊再投資以捍衛主權，此舉被視為回應川普先前對加拿大軍費開支不足的批評。此外，查爾斯三世明確指出加拿大將透過加入歐洲「重整軍備歐洲」（REARM Europe）計畫，向歐盟採購軍備，通篇未提及向美國採購。

川普稍後似乎對英國國王的訪問做出回應，在其社群媒體上發文稱，若加拿大成為美國「珍愛的第51州」，就無需支付參與他未來的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦計畫的費用。他寫道：「若他們維持獨立但不平等的國家地位，將耗資610億美元（約合新台幣1兆8257億元），但若成為我們珍愛的第51州，則費用為零。他們正在考慮這個提議！」

總理卡尼表示，國王的訪問明確彰顯了加拿大主權。在美國脫離英國獨立後，加拿大直至1867年仍為殖民地，其後則以英式議會制實行君主立憲。卡尼承諾對抗川普日益增長的侵略性而贏得總理大位，其首次官式訪問便選擇了倫敦與巴黎。卡尼也亟欲分散貿易風險，查爾斯三世亦指加拿大可建立新聯盟。目前逾75%加拿大出口流向美國，而川普已威脅對加拿大產品課徵全面性關稅。

加拿大總理卡尼（左）與英國國王查爾斯三世（右）於國王發表「御座致辭」前，親切交談。（美聯社）

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