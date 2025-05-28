迪士尼電影昔因虐待老鼠遭刪減 英動保協會指責Disney+上架不法片段

迪士尼經典科幻電影《無底洞》近日在Disney+上架，不料卻被發現當年的爭議片段未遭到刪除。（路透，資料照）

2025/05/28 12:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼1989年上映的經典科幻電影《無底洞》曾引發爭議，劇中有情節為一隻真實的老鼠被強行灌入液體，當年遭到動保團體強烈批評，而之後迪士尼也在許多國家刪除該片段。近日該電影在Disney+上架，不料卻被發現當年的爭議片段未遭到刪除，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）痛批，該片段有虐待動物的行為，迪士尼卻利用平台漏洞上傳完整影片，這是相當不合理的。

據《每日郵報》報導，《無底洞》在1989年上映時就因老鼠被灌的片段引起熱議，當時英國電影分級委員會（BBFC）裁定，由於該鏡頭違反動物福利法，因此在英國所有放映管道中刪除該片段。不料近日《無底洞》上架Disney+竟保留完整畫面，這引起RSPCA不滿，直批迪士尼這個行為是在助長虐待動物。

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RSPCA公共事務處負責人鮑爾斯（David Bowles）表示，迪士尼多年前早就被指責該片段會宣揚虐待動物，如今利用串流平台的漏洞上傳完整影片，這是不合理的，很難想像迪士尼會在多年後決定重新播放爭議片段，鮑爾斯強調，新興的串流平台應與傳統的保護措施有一定程度的一致性，這樣民眾在觀看影片時才能對節目更有信心。

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