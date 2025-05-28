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    川普不滿哈佛大學因小兒子巴倫落榜？ 梅蘭妮亞澄清：絕非事實

    巴倫（左）與美國第一夫人梅蘭妮亞（右）。（美聯社）

    巴倫（左）與美國第一夫人梅蘭妮亞（右）。（美聯社）

    2025/05/28 11:49

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）近日嚴正駁斥一項在網路上廣泛流傳的謠言，稱美國總統川普與哈佛大學的爭端起因於其兒子巴倫（Barron Trump）未獲該校錄取。梅蘭妮亞發言人表示，巴倫並未申請哈佛，任何關於他或他人代表他申請的說法完全不實。

    綜合外媒報導，梅蘭妮亞發布這項聲明之際，社群平台謠傳川普因其小兒子巴倫未被哈佛錄取而發難，連帶凍結該校超過30億美元聯邦資助。白宮近期要求各聯邦機構尋求與哈佛終止所有合約的可能性，並指控哈佛未配合提供外國學生資料，且校園環境對猶太學生不友善，支持親哈瑪斯言論，並推行「種族歧視性的多元、公平與包容政策」。

    川普26日在其自創社群平台Truth Social上發文表示，考慮將哈佛的聯邦資金轉撥給全國各地的技術學校，「這對美國來說將是一筆多麼偉大的投資，而且如此迫切需要！」同時批評哈佛「反猶太主義」，此外，哈佛在提供外籍學生名單資訊方面「非常緩慢」。

    哈佛已向聯邦法院提告，要求恢復被凍結的資金。美國地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）上週裁定，暫停川普政府對這所全球知名學府招收國際學生的禁令。

    據了解，巴倫目前就讀紐約大學史登商學院，預計2028年畢業。在此之前，川普曾在受訪中透露有多所大學錄取巴倫，然未具體指出校名。梅蘭妮亞透過發言人於27日發布聲明駁斥，關於巴倫申請哈佛大學並被拒的謠言，該說法「完全不實」。哈佛大學尚未予以回應。

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