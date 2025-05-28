南韓總統大選封關民調 李在明以49.2％支持率持續領先

南韓民調機構「Realmeter」今總統大選民調，共同民主黨總統候選人李在明以49.2%的支持率持續領先。（美聯社）

2025/05/28 10:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選即將在6月3日投票，南韓民調機構「Realmeter」今（28日）公布總統大選最新民調，共同民主黨候選人李在明以49.2%的支持率持續領先，國民力量黨總統候選人金文洙為36.8%，改革新黨候選人李俊錫為10.3%。

根據南韓《韓聯社》報導，Realmeter受網媒《能源經濟新聞》委託，於本月26日至27日針對南韓18歲以上的1003名選民，進行關於總統大選熱門候選人的支持率民調，此次也是Realmeter在民調封關前的最後一次民調。

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與上一次民調相比，李在明的支持率上升2.6個百分點，金文洙與李俊錫分別下滑0.8及0.1個百分點，在「兩強對決」態勢下，李在明對上金文洙的支持率分別為52.3%和41.7%；李在明對上李俊錫的支持率分別為50.6%和36.7%。

此次民調於本月26日至27日針對南韓18歲以上的1003名選民，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。

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