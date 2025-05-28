貓咪馴化史比預期晚？早期貓科或淪盤中飧、製衣料

最新科學研究正重新審視貓咪的馴化歷史，以及牠們在成為人類同伴前，可能扮演的多元角色；示意圖。（路透資料照）

2025/05/28 09:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕家貓的馴化過程，遠比我們想像的更晚、更撲朔迷離。最新科學研究挑戰傳統認知，直指貓咪的「貓主子之路」並非始於中東農耕區的悠閒捕鼠，其早期與人類的互動，可能充滿血腥與實用目的，部分貓科動物或遭宰殺食用，或被製成毛皮衣物。這場關於喵星人起源的重大翻案，將貓咪馴化的時間點與地點都引向了埃及及北非地區，引發學界熱議。

科學媒體《IFLScience》報導，現代寵物貓（學名：Felis catus）源自非洲野貓（學名：Felis lybica）已是學界共識。過去普遍認為，約在1萬2千至5千年前的新石器時代，貓咪在農業起源地「肥沃月灣」的黎凡特地區（Levant），因捕鼠而與人類開始共存，賽普勒斯發現的人貓合葬墓穴便常被視為此說的早期證據。

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然而，兩份近期發表於預印本伺服器bioRxiv，即尚未經同儕審查的新研究對此觀點提出異議。其中，羅馬第二大學古遺傳學家馬蒂諾（Marco De Martino）主導的基因分析顯示，歐洲與土耳其發現的早期貓科遺骸，實為歐洲野貓（學名：Felis silvestris），並非今日家貓直系祖先。德·馬蒂諾直言：「牠們很可能被用於食物、毛皮或儀式活動」，暗示這些貓科動物在當時並非扮演寵物角色。

研究團隊因此認為，真正的馴化發生在非洲。其基因分析進一步指出，現代家貓與突尼西亞的非洲野貓在基因上最為接近。另一份由馬蒂諾參與合著的研究，則整合了非基因證據，特別聚焦古埃及的文化現象。報告指出，埃及是最早有紀錄鼓勵貓存在的古文明，約在西元前一千年時，貓在當地已相當普遍，並與掌管生育、家庭的女神芭絲特（Bastet）緊密相連。為芭絲特崇拜而製作的大量貓木乃伊，可能間接促成了為儀式用途的大規模貓隻繁殖，這或許啟動或加速了馴化過程。

儘管這些發現提供了引人深思的新方向，但研究者也坦承，目前仍缺乏來自埃及本土古貓遺骸的直接基因數據，以確證埃及作為主要馴化中心的假說。聖路易華盛頓大學演化生物學家洛索斯（Jonathan Losos）也強調，埃及的古貓基因數據，是解開家貓確切起源地之謎的關鍵一環。在此之前，基於現有基因證據，北非西部的起源說法可能更具說服力。貓咪馴化史的完整面貌，顯然仍有待更多跨學科的證據來共同拼湊與完善。

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