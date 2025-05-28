英王查爾斯赴加拿大發表「御座致詞」 強調「民主自由」反制川普

英王查爾斯三世赴加拿大國會發表「御座致詞」。（法新社）

2025/05/28 09:22

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國國王查爾斯三世（King Charles III）26日抵達加拿大渥太華，為加拿大國會開議發表「御座致詞」（Throne Speech），這也是英國君主睽違近50年在加拿大發表「御座致詞」。面對美國總統川普的關稅威脅與「併吞言論」，查爾斯三世讚揚加拿大是一股「向善力量」，並提到在與長期夥伴關係「正在改變」的情況下，加拿大仍將保持「堅強與自由」。

綜合外媒報導，現年76歲的查爾斯三世，同時為加拿大國家元首，應加拿大總理卡尼（Mark Carney）邀請發表御座致詞概述政府施政重點。此演說通常由代表英國君主的總督宣讀，過去查爾斯母親、女王伊莉莎白二世在位時僅兩度在加國發表御座致詞，分別是1957年及1977年。

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此次查爾斯發表「御座致詞」，是英國君主睽違48年在加拿大發表「御座致詞」，同時查爾斯三世此次出訪，也是他加冕為英王之後首度訪問加拿大。「御座致詞」演講稿是由卡尼辦公室所撰寫，而非查爾斯三世撰寫，講稿概述了加拿大新政府的施政優先事項，同時承認國際政治與經濟局勢對該國所帶來的影響。

查爾斯三世提到已故女王伊莉莎白二世於1957年發表御座致詞時表示：「近70年前，我親愛的母親向你們的前任致詞時曾說，在那個時代，面對國際局勢，沒有任何國家可以獨自存在。但令人非常自豪的是，在接下來的數十年裡，加拿大在其行為與價值觀上持續為世界樹立典範，成為一股向善的力量。正如國歌所提醒我們的『真正的北國確實堅強且自由』！」

查爾斯三世表示，伊莉莎白二世於1957年發表御座致詞時，二次世界大戰仍是一個鮮活且痛苦的回憶，當時冷戰越演越烈，自由民主也受到威脅。查爾斯三世表示：「今天，加拿大正面臨另一個關鍵時刻。」並補充說：「民主、多元、法治、自主與自由是加拿大人珍視的價值觀，而這些價值正是政府決心捍衛的價值。」

卡尼在御座致詞進行時坐在查爾斯三世的右手邊，會後他面對媒體時表示御座致詞的重點在於強調並維護「加拿大的制度」，而國王的演說「精彩絕倫」。卡尼強調：「我們的主權十分穩固。」

查爾斯三世（中）提到，在與長期夥伴關係「正在改變」的情況下，加拿大仍將保持「堅強與自由」。加拿大總理卡尼（左）表示國王的演說「精彩絕倫」，並強調加拿大的主權十分穩固。（法新社）

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