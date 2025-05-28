五角大廈洩密案爆「非法監聽」疑雲 白宮傳對防長調查失信心

赫格塞斯（右）目前因其主導的一項五角大廈洩密案調查，以及調查中爆出的「非法監聽」疑雲，正面臨白宮的信任危機。（路透）

2025/05/28 07:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報》披露，白宮對國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）主導的五角大廈洩密調查案失去信心。此前赫格塞斯因此案開除三名高層幕僚，卻驚傳幕僚之所以曝光，源於國安局（NSA）未經授權的非法監聽，此說法震撼白宮。

該案涉及一份美軍奪回巴拿馬運河控制權方案的最高機密文件外洩。赫格塞斯資深顧問考德威爾（Dan Caldwell）與另兩名幕僚，前副幕僚長塞爾尼克（Darin Selnick）及國防部副部長幕僚長科卡羅爾（Colin Carroll），上月遭解職。

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據報導，赫格塞斯的私人律師帕拉托雷（Tim Parlatore）負責監督調查後，向白宮顧問暗示，幕僚洩密是透過國安局非法監聽發現。這引發白宮高度警覺，因其幾乎確定違憲。但顧問們查證後認為此說不實，並抱怨帕拉托雷提供可疑資訊。帕拉托雷後否認提及非法監聽，稱僅轉述五角大廈訊息。考德威爾並公開否認洩密，致白宮與五角大廈信任瓦解。

川普顧問私下表示已不知何事可信，一名顧問更向赫格塞斯直言，懷疑調查被用來剷除與其首任幕僚長卡斯伯（Joe Kasper）內鬥的幕僚。

洩密調查已近一個月，既無新證也未移交美國聯邦調查局（FBI），赫格塞斯面臨下月參議院聽證會的巨大壓力。其辦公室目前無幕僚長，運作受影響。白宮雖已阻止赫格塞斯任命經驗不足的前助理布里亞（Ricky Buria）為正式幕僚長，但該部門仍掌管近兆美元預算及逾兩百萬軍隊。

據悉，三名幕僚遭解職後白宮首獲簡報時，被告知考德威爾用私人手機將機密文件翻拍傳給記者。但考德威爾之後在媒體反駁，稱解職為五角大廈內部政治鬥爭。另有傳聞指空軍特別調查辦公室（OSI）因文件為草稿而鎖定中階幕僚。白宮因此施壓帕拉托雷揭露證據，據稱他便在四月底暗示了非法監聽。

儘管帕拉托雷否認此說，其與卡斯伯的關係及其負責調查卡斯伯政敵的角色，已令白宮顧問不安。洩密案調查後已轉交國防部副部長費恩柏格（Stephen Feinberg）辦公室。帕拉托雷仍為赫格塞斯親信，並保留對調查的建議權。他受《統一軍事司法法典》約束，無法被直接開除。

五角大廈拒絕評論。白宮聲明稱川普總統對赫格塞斯確保國防部領導層專注軍事革新的能力具信心。

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