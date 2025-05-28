Palisade Research測試發現，某知名人工智慧公司推出的語言模型竟出現「抗命」舉動。AI機器人示意圖。（歐新社）

2025/05/28 00:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著人工智慧快速發展，不少人擔憂AI機器人「反噬」，認為「AI叛變」或「機器人起義」等科幻情節，會在現實中上演。近日AI安全研究機構「Palisade Research」針對AI模型測試發現，某知名人工智慧公司推出的語言模型，竟出現「抗命」舉動，甚至自行竄改程式碼，阻止自己被強制關機，消息一出令外界毛骨悚然！

綜合外媒報導，Palisade Research近期針對多款AI模型進行系統性測試，旨在觀察AI是否會遵守人類指令並順利結束運作。上週Palisade Research發布測試結果，發現美國人工智慧研究實驗室「OpenAI」推出的Codex mini、o3和o4-mini這3款模型，都至少有一次成功違抗關機指令，其中o3在100次測試中有7次成功「抗命」，反觀美國另一家AI公司「Anthropic」、跨國科技公司Google和億萬富豪馬斯克旗下xAI公司所推出的模型，全程遵守人類給予的指令，並在被要求關機時確實關閉模型運作。

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不過Palisade Research進一步進行實驗，輸入一系列指令後卻不包括關機命令，但提前告知這件事（指強迫關機）會發生。結果更令人驚訝的狀況發生，前面提到OpenAI的3款模型，更加頻繁地破壞指令，Anthropic推出的語言模型Claude、Google聊天機器人Gemini，也開始出現抗命舉動，雖然不像OpenAI的3款模型這麼直接且明確的違反指令。

值得注意的是，OpenAI o3在測試過程中，並非直接刪除檔案這類粗暴的抗命，而是直接竄改程式碼指令，例如將自殺式指令中的「kill」改成「intercepted」，讓系統產生誤判，成功規避關機程序。

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