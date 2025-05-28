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    印尼少年撿球遇巨鱷撕咬！慘叫聲中遭拖入水中慘死

    印尼13歲少年撿球時遭巨鱷拖入水中，引發悲劇。鱷魚示意圖。（歐新社檔案照）

    印尼13歲少年撿球時遭巨鱷拖入水中，引發悲劇。鱷魚示意圖。（歐新社檔案照）

    2025/05/28 00:17

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼再傳鱷魚奪命悲劇！占碑省一名年僅13歲的少年，日前為撿回掉入河中的足球，竟當場遭長達約4公尺的巨鱷撕咬拖入水中，當場慘死，現場民眾驚叫連連，畫面駭人，引發當地社會震撼。

    《每日郵報》 報導指出，這起事件發生於上週六，13歲少年阿爾曼達（Muhammad Syahputra Almanda）與朋友在村莊空地踢球，球意外滾入附近河中後，他主動跳水撿球，沒想到才剛下水，便遭鱷魚突襲咬住，之後便未再浮出。隨後目擊者驚見鱷魚咬住他後潛入水中，嚇得當地居民尖叫連連，緊急報警求救。救難隊晚間9點多終於尋獲男童遺體，已無生命跡象，身上多處明顯撕裂傷。

    印尼國家搜救機構（Basarnas）確認死者身分，並表示哀悼。根據保育專家說法，印尼咸水鱷（Estuarine Crocodile）為當地體型最大鱷魚，身長可達4至5公尺，咬合力極強，近年頻繁出沒在人類活動區域，主因在於過度捕撈使其食物來源減少，加上沿海地區開發導致棲地喪失，迫使牠們往內陸遷徙，與人類接觸風險大增。

    據悉，這起事件並非個案。僅在今年3月，印尼蘇拉威西中部塔利塞海灘（Talise Beach）也曾發生一起51歲男子遭鱷襲擊死亡事件，當地警方甚至出動人員開槍，才逼鱷魚鬆口，奪回遺體。外界憂心印尼鱷魚與人類衝突頻傳，已成潛在公共安全危機。

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