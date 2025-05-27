駭人影片曝光！ 中國山東化工廠大爆炸 官方通報24人傷亡、6失聯

中國山東省一座化工廠27日中午發生大爆炸。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/05/27 22:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省一座化工廠今天（27日）中午驚傳大爆炸，相關駭人影像在網上瘋傳。今晚官方通報最新消息指稱，已知24人傷亡，另有6人失聯，搜救作業持續中。

綜合中媒報導，今天中午11點57分左右，山東省濰坊市下轄高密市「友道化學有限公司」一間廠房突然發生大爆炸，網上瘋傳的影像可以看到事發現場濃煙密布，爆炸後的蕈狀雲直衝百米高空，工廠也因此釀大火。還有人拍到事發現場附近，有疑似工廠管路向外不斷噴出白色不明氣體，目前不清楚外洩氣體是否有毒，但有附近民眾表示氣味刺鼻。此外，爆炸產生強烈衝擊波，不僅附近建物受損，連數公里外的民宅玻璃也被震碎。

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今晚高密市應急管理局發布官方通報，「濰坊高密市友道化學有限公司爆炸事故發生後，各級組織力量全力搜救。截至晚間7點25分，事故造成5人死亡，6人失聯，19人輕傷。事故發生後，山東省委、省政府高度重視，立即做出安排部署，省、市、縣三級啟動應急處置機制，成立聯合救援指揮部，全力組織開展救援，全面做好失聯人員搜救、傷員救治、家屬安撫、善後處置、環境監測等各項工作。目前現場搜救和清理工作仍在進行中。」

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