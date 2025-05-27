非軍事手段優先！ 美智庫：台海衝突中共將發動混合戰

共軍評估，只要戰爭拖延，美國的技術優勢就會遞減，中國國防工業體系將佔上風。（法新社）

2025/05/27 21:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）在22日發布的「中國從烏俄戰爭中取得的教訓」報告中指出，中國人民解放軍已從烏俄戰爭中汲取混合戰（Hybrid Warfare）經驗，並認定混合戰是未來戰爭的特徵，且極有可能發生於潛在的美中混合衝突，例如台海衝突，因此美國政策制定者應針對美軍發展、姿態和運用方式做出更適切的決定。

報告指出，中國共產黨和共軍認為，安全環境惡化為中國塑造全球敘事和安全框架提供新的戰略機會，因此投入大量精力研究烏俄戰爭，逐漸產生戰爭理念轉變，不再堅守使用最少軍力迫使敵人投降的戰爭模式，而是更願意打一場代價高昂的持久戰。

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首先，共軍觀察到俄國高估自己使用「非軍事」混合戰工具，來阻止軍事衝突升溫的能力，這使得共軍也對自己阻止美中競爭演變為衝突的能力有所懷疑。因此，共軍正試圖建立混合戰新模式，包括在潛在衝突發生前，先以非軍事手段塑造戰場空間，從而提升軍事殺傷力，而非直接以阻止對手使用軍事力量為目標。

再者，共軍評估，美國國防工業基礎無法支撐一場持久戰，隨著戰事推進，美國的技術優勢將遞減，因此只要能拉長未來衝突的期間，就能削弱美國的技術優勢，讓中國的國防動員體系佔上風。此外，中共分析師認為，美國之所以能與各國維持同盟關係，是出於美國製造危機來證明同盟正當性，而非因為美國與盟友有共同的利益或價值觀，因此這類同盟不堪一擊，中國可透過散布假資訊來加以削弱。

報告建議，五角大廈應制定應對長期衝突的整合作戰概念，投入打造並維繫國防工業基礎，以建立長期衝突所需的彈藥和武器系統能力，同時在國防工業基地建立網路韌性，並加強與安全夥伴的資訊傳遞與協作，包括協助盟邦抵禦中共的資訊戰。資訊戰未必能分裂美國同盟，但置之不理仍會徒增政治成本。

此外，美國空軍應持續構建「衛星星座」（satellite constellation），打造以整體系統運作的人造衛星網絡，同時做好在惡劣環境下長期作戰的準備。美國政府除了資助國防工業基礎能力擴張外，仍應推動與中國的外交交流，並建立互信機制。雖然中國官員不太可能理會，但持續務實接觸可為其他國家樹立負責任的榜樣，也可削弱中共對美國「霸權行為」的假訊息宣傳。

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