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    折扣也造假！ Shein遭歐盟指控多項違法銷售行為

    中國快時尚網路零售商Shein標誌和其平台上的商店畫面。（路透檔案照）

    中國快時尚網路零售商Shein標誌和其平台上的商店畫面。（路透檔案照）

    2025/05/27 20:28

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國快時尚網路零售商「希音（Shein）」在歐盟又涉及違法銷售行為。歐盟指該平台利用不實折扣價錢和優惠截止期限，對消費者施加購物壓力，違反歐盟法律，限期1個月改善。

    《英國廣播公司新聞網（BBC News）》27日報導，歐盟26日表示，歐盟消費者權益執法者持續中的調查，發現「消費者在希音購物時，遭遇存有廣泛違反歐盟法規的作法」，其中包括誤導性的資訊、欺騙性的產品標示、誤導性的環境永續宣稱，以及隱匿聯絡資訊細節等。

    歐盟調查也發現幾個案例，商家假裝提供更優惠價格，但是其實降價幅度非根據先前原本的實際價格折扣，並且設定不實的優惠價購買期限，讓消費者有購買壓力。歐盟也要求希音，確保其商品評分「並非以誤導方式呈現給消費者」。

    主管司法事務的歐盟執委麥格拉斯（Michael McGrath）表示，「現在是希音採取行動，遵守規定的時候，使其營業作法充分符合歐盟的消費者標準」；他說，所有觸及歐盟消費者的企業，都必須按照歐盟規定行事，「今天的行動釋出清楚的訊息：不論電子商務平台的註冊地在哪，我們都不會迴避追究其責任」。

    歐盟給予希音一個月期限，改善執委會指出的違法之處，否則將面臨依照該公司在涉及觸法行徑的歐盟成員國銷售額，處以罰款。

    BBC今年1月的調查報導曾披露，希音因為部份員工每週工時達75小時，被控違反中國勞動法。此外，英國國會議員曾要求希音回覆，該公司的棉花採購來源，卻遭希音一再拒絕回答，國會議員1月指控希音「刻意無視」國會的要求。希音1月回應BBC調查報導，指該公司致力於確保其供應鏈的所有員工，都受到公平、有尊嚴的工作待遇。

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