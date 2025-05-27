史上第1次！「排球王子」高橋藍與哥哥獲任京都文化觀光大使
日本排選手高橋藍（左）與哥哥高橋壘（右）。（圖擷取自@ran_staff 社群平台「X」）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本超人氣男排選手高橋藍，因俊美外貌與精湛球技，加上在多項國際大賽表現出眾，被各界讚譽為「排球王子」，2023年從義大利返回日本打球後，吸引許多知名品牌代言合作，人氣可見一斑。京都政府今（27）日宣布，任命高橋藍與哥哥高橋壘一同成為「京都府文化觀光大使」，打破該職務歷史紀錄。
綜合日媒報導，現年23歲的高橋藍與25歲的高橋壘，皆是出生於日本京都的混血兒，2人擁有1/4的美國血統，兄弟倆感情極好，高橋藍過去曾在受訪時透露，自己是受到哥哥影響，才對排球運動產生。另外，高橋兄弟目前都效力於日本SV聯賽的三得利太陽鳥大阪，並在本月奪得首屆SV聯賽冠軍，高橋藍還選為季後賽的MVP。
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報導指出，高橋兄弟不僅在賽場表現亮眼，在網路社群平台也十分活耀，像是2人共同經營的YouTube頻道「RanRui」擁有36.3萬人訂閱，兄弟倆也時常透過影片分享日常生活、比賽心得、故鄉京都的人文風貌等內容；2人IG帳號的追蹤粉絲，合計起更是高達278.3萬人。對此，京都政府決定任命高橋兄弟「京都府文化觀光大使」。
據了解，「京都府文化觀光大使」是從與京都有淵源、能廣泛宣傳京都魅力的知名人士選拔而來，截至2024年5月，共有45人與1個團體，曾經被任命為「京都府文化觀光大使」，包含落語家桂南光、演員常盤貴子、前職業棒球選手糸井嘉男等日本人，外國籍則有台灣藝人許效舜。今年則是首次選出現役運動選手，來擔任這個榮譽職務。
高橋壘提到，對於自己與弟弟一起擔任京都府的文化觀光大使，感到非常榮幸，因為他們兄弟倆都非常喜愛京都，還透露自己會從旅遊景點、飲食文化與茶道禮儀，努力進行推廣。高橋藍則表示，「我與哥哥一直討論自己能否為京都盡一份心力，得知被任命為大使我真的感到非常高興，也希望能好好宣傳京都的魅力。」
男子バレーボール選手の— 京都府広報課 （@KyotoPrefPR） May 27, 2025
#髙橋塁 さん #髙橋藍 さんが
＼#京都府文化観光大使 に就任????／
本日、京都府庁にて、京都府文化観光大使への委嘱状を交付させていただきました✨
今後は、京都市出身のお二人に京都府の魅力を多くの方に伝えていただきます！
どうぞよろしくお願いします???? pic.twitter.com/hTfLfYhd7N
京都市出身のバレーボール選手で、多方面でご活躍されている髙橋塁さん、髙橋藍さんご兄弟に京都府文化観光大使にご就任いただきました。ご就任いただき、ありがとうございます。#京都府文化観光大使 pic.twitter.com/P47KkS8pqo— 西脇隆俊（京都府知事） （@nishiwaki_taka） May 27, 2025
????Photo????— バレーボールマガジン公式 （@vbm_link） May 27, 2025
髙橋藍 高橋塁 選手がなんと！京都府観光大使に着任✨府長から委嘱状と名刺を授与されました????#髙橋藍 #高橋塁 らんるい #らんるい #バレマガ pic.twitter.com/HNvaM2EmLM
京都政府今（27）日宣布，任命高橋藍與哥哥高橋壘一同成為「京都府文化觀光大使」。（圖擷取自@KyotoPrefPR 社群平台「X」）