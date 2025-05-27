史上第1次！「排球王子」高橋藍與哥哥獲任京都文化觀光大使

日本排選手高橋藍（左）與哥哥高橋壘（右）。（圖擷取自@ran_staff 社群平台「X」）

2025/05/27 19:59

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本超人氣男排選手高橋藍，因俊美外貌與精湛球技，加上在多項國際大賽表現出眾，被各界讚譽為「排球王子」，2023年從義大利返回日本打球後，吸引許多知名品牌代言合作，人氣可見一斑。京都政府今（27）日宣布，任命高橋藍與哥哥高橋壘一同成為「京都府文化觀光大使」，打破該職務歷史紀錄。

綜合日媒報導，現年23歲的高橋藍與25歲的高橋壘，皆是出生於日本京都的混血兒，2人擁有1/4的美國血統，兄弟倆感情極好，高橋藍過去曾在受訪時透露，自己是受到哥哥影響，才對排球運動產生。另外，高橋兄弟目前都效力於日本SV聯賽的三得利太陽鳥大阪，並在本月奪得首屆SV聯賽冠軍，高橋藍還選為季後賽的MVP。

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報導指出，高橋兄弟不僅在賽場表現亮眼，在網路社群平台也十分活耀，像是2人共同經營的YouTube頻道「RanRui」擁有36.3萬人訂閱，兄弟倆也時常透過影片分享日常生活、比賽心得、故鄉京都的人文風貌等內容；2人IG帳號的追蹤粉絲，合計起更是高達278.3萬人。對此，京都政府決定任命高橋兄弟「京都府文化觀光大使」。

據了解，「京都府文化觀光大使」是從與京都有淵源、能廣泛宣傳京都魅力的知名人士選拔而來，截至2024年5月，共有45人與1個團體，曾經被任命為「京都府文化觀光大使」，包含落語家桂南光、演員常盤貴子、前職業棒球選手糸井嘉男等日本人，外國籍則有台灣藝人許效舜。今年則是首次選出現役運動選手，來擔任這個榮譽職務。

高橋壘提到，對於自己與弟弟一起擔任京都府的文化觀光大使，感到非常榮幸，因為他們兄弟倆都非常喜愛京都，還透露自己會從旅遊景點、飲食文化與茶道禮儀，努力進行推廣。高橋藍則表示，「我與哥哥一直討論自己能否為京都盡一份心力，得知被任命為大使我真的感到非常高興，也希望能好好宣傳京都的魅力。」

京都政府今（27）日宣布，任命高橋藍與哥哥高橋壘一同成為「京都府文化觀光大使」。（圖擷取自@KyotoPrefPR 社群平台「X」）

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