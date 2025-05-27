預告南海海槽大地震發生時間 知名地科學家：日本恐倒退回江戶時代

日本知名地科學家、京都大學名譽教授鎌田浩毅公開預警，2030年代「必定發生大規模南海海槽地震」，恐連帶導致富士山噴發，屆時現代日本恐退步回「江戶時代」。（美聯社）

2025/05/27 17:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年全球芮氏規模6以上地震頻繁，「百年大震周期將至」等說法頻傳，曾預言311大地震發生的日本漫畫《我所看見的未來》曾預告今年7月5日會發生強震和海嘯，儘管作者龍樹諒籲外界理性以對，地震專家也表示目前沒有徵兆，但仍引發恐慌。近日日本知名地科學家、京都大學名譽教授鎌田浩毅更公開預警，2030年代「必定發生大規模南海海槽地震」，屆時現代日本恐退步回「江戶時代」！

根據日媒《MINKABU》報導，鎌田浩毅近日受訪時斷言，2030年代必定會發生南海海槽大地震，更可怕的是，屆時可能連帶引發日本最大活火山富士山爆發。鎌田浩毅表示，事實上目前富士山已經處於「噴發待命」的狀態，隨時噴發都不奇怪，其中一個原因是2011年3月11日東日本大地震破壞其岩漿房的穩定性。

請繼續往下閱讀...

鎌田浩毅接著提到發生在江戶時代、日本有史以來最強烈地震「寶永地震」，1707年10月28日南海、東南海、東海3個地震帶連動發生規模估計8.6至9.3的超強震，當時強烈主震以及後續引發的破壞性大海嘯，導致6萬棟房屋建築倒塌、沖毀，並估有5千至2萬人罹難。該地震發生後49天，又發生富士山大爆發（兩起災害被後世專家學者認為有連帶關係），史稱「寶永大噴發」，該次噴發產生大量火山灰，當時距離富士山近百公里的江戶地區（東京）堆積的火山灰也厚達5公分。

鎌田浩毅直言，如果富士山再一次大爆發，現代都市遭遇火山灰侵襲，電力、自來水、瓦斯等基礎設施會全面中斷，經濟活動、交通、通訊也恐跟著停擺，屆時現代日本可能會暫時倒退回江戶時代的水準。

日本內閣早前曾估計，如果未來日本又發生一次與「寶永大噴發」同等規模的火山爆發，可能一夕造成至少2.5兆日圓（約新台幣5220億），但許多專家認為，這數字被低估了，假若南海海槽地震和富士山同時爆發，損失數兆日圓跑不掉。

也有學者擔憂，追溯過去富士山噴發歷史，可以發現它的噴發間隔約莫是50至100年，可自1707年「寶永大噴發」以來，富士山已「沉寂」約300年，其中一定累積巨大能量，若未來爆發，造成的破壞難以想像。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法