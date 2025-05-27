尹錫悅戒嚴案擴大！2前代理總統韓悳洙、崔相穆涉內亂被境管

南韓前總理韓悳洙（右）及前經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆（左），涉內亂遭境管。（法新社）

2025/05/27 15:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓政壇再因前總統尹錫悅去年十二月試圖發布戒嚴令的案件掀起波瀾。韓聯社27日報導，南韓警方已對兩名曾任代理總統的前總理韓悳洙及前經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆，實施禁止出境措施，他們因涉及此案遭內亂嫌疑調查。此禁令已於五月中旬生效。

警察廳國家偵查本部戒嚴特別偵查組於26日以嫌疑人身份傳喚了韓悳洙、崔相穆以及前行政安全部長官李祥敏進行調查。李祥敏已於去年十二月首先被禁止出境。據悉，警方近期掌握了總統府國務會議場所及總統辦公室走廊的關鍵監控影像，目前正積極分析，以核查此三人在先前調查中，是否就接收戒嚴相關文件等情況作出虛假供述。隨著對三人的傳訊及境管措施的實施，預計相關內亂案調查將進一步加速。

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韓悳洙先前在今年二月六日出席國會聽證會時曾表示，他事前並未知曉有緊急戒嚴宣布文件的存在，是在解除戒嚴的國務會議結束後，才發現後褲兜裏有一張相關紙條。崔相穆則曾說，他從某人處收到紙條，但沒有翻看。而李祥敏在二月十一日以證人身份出席尹錫悅彈劾案庭審時則稱，雖然曾在總統辦公室瞥見桌上有幾張寫有「消防廳」、「斷電」、「斷水」等字樣的便條，但他否認曾收到切斷媒體辦公樓水電的指示。

這起震動南韓政壇的戒嚴案，源於前總統尹錫悅去年十二月三日試圖顛覆文人統治，一度派遣武裝士兵進入國會。尹錫悅最終因此舉遭國會彈劾並被停職，上個月已正式遭解職。他目前正因涉及宣布戒嚴令的內亂罪名接受審判。若罪名成立，尹錫悅不僅可能面臨終身監禁，最高甚至可被判處死刑，他也將成為繼兩名涉及1979年軍事政變的軍頭之後，南韓第三位因內亂罪被判有罪的總統。

在政治持續動盪數月後，南韓選民將於下週舉行投票，選出尹錫悅的繼任者。值得注意的是，擁有豐富公務員資歷的韓悳洙，先前曾一度被外界視為接替尹錫悅的可能人選。執政的國民力量黨本月稍早曾試圖撤銷前勞動部長金文洙的總統候選人資格，轉而支持韓悳洙，但隨後又改變了此一決定。

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