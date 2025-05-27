女兒每天狂流鼻血 中國海關查出「1飾品」輻射超標1050倍

中媒指出，近期一名旅客入境中國，行李與飾品經過輻射監測門時，被海關驗出輻射超標，經查發現竟是「能量石」惹禍。（圖擷取自中國微博，本報合成）

2025/05/27 16:40

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女戴「能量石」莫名流鼻血 海關查驗竟輻射超標

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國不少民眾堅信民俗療法，熱衷購買號稱能促進健康的「能量石」飾品配戴，結果頻傳把各種輻射超標的物品帶回家。據中媒指出，近期一名旅客入境中國，行李與飾品經過輻射監測門時，被海關驗出輻射超標，經查發現竟是「能量石」惹禍，旅客這才知道為何女兒每天狂流鼻血，消息一出掀起中國網友熱論。

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綜合中媒報導，位於中國遼寧省大連市的大連周水子國際機場，頻傳海關查獲旅客攜帶輻射超標的「能量石」。據悉，海關從一名入境旅客的行李中，截獲了一袋「保健石」，檢測後發現輻射量竟高達105微西弗，每小時超出現場本底值1050倍，讓旅客驚恐不已，因他隨身佩戴、號稱具保健功效的「能量石手環」，也是由同款石頭製作。

該名旅客透露，他在佩戴這條「能量石手環」3個月期間，家中女兒總是無緣無故流鼻血，去醫院就診也查一直查不出原因，擔憂與這條手環有關，因此急忙將手環丟棄。另據醫療網站顯示，當輻射量超過100毫西弗，就會對人體造成危害，換算之下，這條「能量石手環」發出的輻射量，戴一天相當於拍了高達117次的X光片。

不少中國網友紛紛表示，「超黑心」、「太恐怖了」、「嚇到不敢戴了」、「終於找到原因了」、「家裡有一個一模一樣的」、「這哪是能量石，簡直就是奪命石」；另有一些中國網友發文指控，聲稱這些人購買到有問題的「黑心能量石」，全都來自有排放核處理水的日本，飆罵小日本鬼子（中國人針對的日本人蔑稱）居心不良。

該名旅客透露，他在佩戴這條「能量石手環」3個月期間，家中女兒總是無緣無故流鼻血，去醫院就診也查一直查不出原因，擔憂與這條手環有關，因此急忙將手環丟棄。（圖擷取自中國微博，本報合成）

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